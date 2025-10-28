Manotazo de ahogado en Nacional: Vairo-Perchman utilizan la fórmula de Decurnex

Jadson Viera junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo en la presentación como técnico de Nacional

El tramo final de la Liga AUF Uruguaya 2025 sorprendió con la decisión de Nacional de contratar a Jadson Viera para apagar el incendio de Los Céspedes. El nacido en la frontera con Rivera, era el DT que Flavio Perchman había proyectado para 2026 en los tricolores. Sin embargo, la crisis adelantó su llegada y Ricardo Vairo y el vicepresidente tricolor recurrieron a la fórmula exitosa del expresidente y actual dirigente José Decurnex en la temporada 2020 para intentar ganar el título del fútbol uruguayo en un mes.

El torneo entra en la recta final con el manotazo de ahogado de Nacional, la crisis de Diego Aguirre en Peñarol y la esperanza de Liverpool .

El cierre de la temporada 2025 del fútbol uruguayo está cargado de expectativa , fogoneado por la precariedad deportiva (pese a tener un muy buen equipo), la irregularidad de los candidatos al título y el duelo entre Nacional y Peñarol que alimentan la emoción y generan un escenario tan incierto como singular, con Liverpool terciando por la corona.

La comisión directiva de Nacional decidió este lunes terminar abruptamente el ciclo de Pablo Peirano en Nacional . La determinación llega a destiempo: debieron cesarlo después del clásico de la segunda fecha.

La cancha lo pedía a gritos desde hace semanas. Las tribunas vacías, por la suspensión de los hinchas hasta la fecha 8 del Clausura que habían aliviado las tensiones (sino el DT nunca hubiera llegado hasta la fecha 13) y el hándicap que le dio Peñarol extendieron la agonía del Nacional de Peirano más de la cuenta.

Se veía y sentía insostenible, pero Ricardo Vairo, Flavio Perchman y Sebastián Eguren no le soltaron la mano al DT hasta este lunes.

Recién este fin de semana, tras el empate de Nacional ante Wanderers, la noche en que podía ganar la Tabla Anual, sumado a la furia de los hinchas, y con una carga enorme de desesperanza, Peirano se quedó sin apoyo.

Sin respuestas, sin reacciones ni señales deportivas o una razón para seguir creyendo en que podía llevar a Nacional a ganar la Liga AUF Uruguaya, Vairo, Perchman y Eguren se demoraron en la decisión que llega más como una expresión de desesperación que de planificada estrategia deportiva.

¿Qué esperaba Nacional de Peirano para el final del Clausura cuando después del clásico en el CDS el equipo fue una tibia expresión que se ahogó, fecha a fecha, en sus propias limitaciones?

Definitivamente Nacional tuvo suerte que Peñarol le hizo el Clausura más liviano.

Compartieron decepciones futbolísticas y son socios en este pobre cierre de temporada en el que Liverpool parece dispuesto a alcanzar una conquista histórica, si los barre en semifinales y finales a los grandes.

Ahora bien: este lunes, Vairo-Perchman eligieron la misma fórmula que el expresidente José Decurnex en el bicampeonato de Nacional en 2020, cuando también a falta de dos fechas para el final del Clausura y luego de dos entrenadores (Gustavo Munúa y Jorge Gioridano), le entregó la llave de Los Céspedes a Martín Ligüera y en cuatro partidos guió a su equipo el título.

Este nuevo escenario favorece a Nacional y deja a Diego Aguirre en una situación más incómoda

En este nuevo nuevo mapa para las finales de la Liga AUF Uruguaya, ¿quién sale favorecido?

Jadson Viera llega con aire fresco. Reseta al plantel. Genera un revulsivo y despierta nuevas expectativas. Llega un capitán que fue bicampeón con Nacional como jugador.

Desde el punto de vista deportivo, el nacido en Brasil, en la frontera con Rivera, generó aplausos con el fútbol de Boston River, pero tendrá poco tiempo en Los Céspedes para promover una revolución. Eso podrá ocurrir en 2026.

Asume este martes de mañana y en tres semanas jugará la primera final.

Sin embargo, desde lo anímico dispone de todo para dar un giro total con este gran plantel tricolor (si todas las piezas funcionaran con armonía) para aspirar a ser campeón.

Entonces, el futuro negro en Nacional se despeja y aclara. No brinda 100% de seguridad, pero promueve esperanzas para el hincha al que se le había agotado la paciencia.

Al mismo tiempo, inquieta a Diego Aguirre porque la Fiera con Peñarol está atravesando una crisis similar a la de Nacional: físicamente, por lesiones; futbolísticamente, por los problemas en el juego, y en los resultados.

Peñarol está en problemas, pero no tiene posibilidades de dar un giro a su proyecto deportivo como lo hizo Nacional, porque no existe mejor opción que la de Aguirre.

Entonces, tendrá que nacer de las entrañas del entrenador un revulsivo que hasta ahora no expresó, en su aspiración de ganar el bicampeonato este año.

Mientras los grandes andan en el barro con sus problemas, el Liverpool de Joaquín Papa, con ese tridente que incomoda (Kevin Amaro, Abel Hernández y Nicolás Vallejo), mostró que es capaz de entrar a pulsear con los grandes para despedir el viejo estadio de Belvedere con vuelta de campeón.

¿Cómo se define el Torneo Clausura y la Liga AUF Uruguaya 2025?

Restan dos fechas para culminar el Torneo Clausura en el que Peñarol le lleva cuatro puntos a Nacional (29 contra 25) y a Liverpool. Quedan seis puntos por jugar. A juzgar por el comportamiento de los tres equipos en este semestre, el título será para los aurinegros.

En la Tabla Anual, Nacional tiene 77 y Peñarol 72. Hay cinco puntos de diferencia cuando restan seis. La situación es similar. Los tricolores podrán celebrar terminar primeros en la tabla del año.

En este escenario, si Peñarol gana el Clausura clasificará a las semifinales de la Liga AUF Uruguaya y jugará ante el campeón del Apertura (Liverpool) un partido, en cancha neutral.

La semifinal está previsto para el domingo 16 de noviembre en el Estadio Centenario.

Nacional, a nada de ganar la Anual esperará en la final.

Esa última instancia la jugarán el primer de la tabla del año y el ganador de la semifinal. Se define en dos partidos por puntos con el régimen de local y visitante. Esto quiere decir que jugarán un encuentro en el Gran Parque Central y el otro en Belvedere o el Campeón del Siglo, dependiendo de quien se imponga en la semifinal.

El Estadio Centenario no estará disponible para las finales previstas para los domingos 23 y 30 de noviembre, por el espectáculo de Shakira.

¿Qué partidos les faltan a los tres aspirantes al título?

Nacional visita a Cerro el sábado a la hora 19 en el Estadio Centenario y enfrenta a Defensor Sporting en el Franzini en la última fecha.

el sábado a la hora 19 en el Estadio Centenario y en la última fecha. Peñarol recibe el domingo a la hora 19 a Defensor Sporting en el CDS y visita a Montevideo City Torque en la última.

y visita a en la última. Liverpool es local ante Juventud el fin de semana y visita a Cerro Largo, en Melo, en la última fecha.

En un mes habrá campeón de la temporada 2025 y allí se conocerá si la exitosa fórmula de Decurnex también es efectiva para Vairo-Perchman.