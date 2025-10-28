Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional presentó a Jadson Viera como nuevo entrenador hasta diciembre 2027; "venimos acá para salir campeones", avisó el DT

Jadson Viera, cuarto entrenador de Nacional en la temporada, dijo que este era el momento para dirigir a los tricolores, habló sobre la importancia de la unidad, cuál será el rol de Nicolás "Diente" López en el equipo y dijo que volvió para ser campeón

28 de octubre 2025 - 12:00hs
Jadson Viera en su presentación como nuevo técnico de Nacional

Jadson Viera en su presentación como nuevo técnico de Nacional

FOTO: Leonardo Carreño/FocoUy
Jadson Viera junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo en la presentación como técnico de Nacional

Jadson Viera junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo en la presentación como técnico de Nacional

FOTO: Leonardo Carreño/Foco.Uy
Jadson Viera y Flavio Perchman en la presentación del primero como técnico de Nacional

Jadson Viera y Flavio Perchman en la presentación del primero como técnico de Nacional

FOTO: Leonardo Carreño/Foco.Uy
Jadson Viera en la presentación como nuevo técnico de Nacional

Jadson Viera en la presentación como nuevo técnico de Nacional

FOTO: Leonardo Carreño/FocoUy
Jadson Viera fue presentado como nuevo director técnico de Nacional

Jadson Viera fue presentado como nuevo director técnico de Nacional

FOTO: Leonardo Carreño/FocoUy

EN VIVO

Nacional presenta en conferencia de prensa a su nuevo entrenador, Jadson Viera, el cuarto de la temporada 2025 en busca de conquistar la Liga AUF Uruguaya 2025.

Pablo Peirano fue despedido este lunes de tarde y horas después el club anunció la contratación del entrenador de Boston River. El primer DT que tuvo el tricolor fue Martín Lasarte, cesado el 30 de marzo. Martín Lasarte dirigió en forma interina dos partidos. Peirano dirigió 33 partidos y ahora Jadson tendrá cuatro partidos para cerrar el año, los dos últimos del Clausura y las dos finales, si lo tricolores finalmente ganan la Tabla Anual.

Seguí en vivo la conferencia de prensa:

Live Blog Post

Seguí en vivo la presentación de Jadson Viera en Nacional

Embed - Presentación Jadson Viera | Club Nacional de Football

Live Blog Post

Así cerro Ricardo Vairo la conferencia de prensa: "Lo importante es estar unidos"

El cierre de la conferencia de prensa estuvo a cargo del presidente Vairo: "Agradezco la presencia de Eduardo Ache y, como decía Jadson, comienza un nuevo desafío. Lo importante es estar unidos a nivel de directiva, cuerpo técnico, jugadores y la hinchada tiene que abrir una expectativa nueva con la esperanza que vamos a festejar el 1° de diciembre".

Así se retiraron de la conferencia de prensa:

salida de Jadson Viera Perchman y Vairo tras la presentación
Live Blog Post

Este es el cuerpo técnico de Jadson Viera

presentación de Jadson Viera con su cuerpo técnico

Live Blog Post

¿En qué rol jugará el Diente López?

"Goleador, goleador. También hace un esfuerzo muy grande por el equipo. Jugó partidos con dolor y lesionado. Hoy necesito de todos, de los jugadores, de la gente, de todos los que queremos a Nacional. Él es un jugador importante, lo conozco desde chico, tengo una amistad con él y vengo aquí a sacar lo mejor y sé que en esta etapa final todos van a dar lo mejor".

Live Blog Post

Así se presentó Jadson Viera en Nacional

"No sé si la tercera es la vencida, pero es el momento en que debo estar acá. Estoy convencido del momento, de lo que nos estamos jugando. Estamos convencidos con el cuerpo técnico. Es un momento de unión total porque nos jugamos cosas importantes. Unión total, ese es mi mensaje. Podía haber dejado pasar y venir después de terminar la temporada, pero estoy convencido que es ahora. Estamos convencidos que estoy va a salir bien. Estamos en un final partido tras partido, con poco tiempo, pero las cosas están bien claras con lo que vamos a enfrentar el fin de semana", dijo Jadson Viera en su primera exposición ante los periodistas.

Live Blog Post

Vairo le dio la bienvenida al entrenador y luego habló Perchman sobre el contrato hasta 2027

"Estamos cumpliendo un viejo anhelo, que es trabajar con Jadson, que es más que un exjugador y un entrenador, es mi amigo", dijo Flavio Perchman en su presentación.

El vicepresidente dijo que le firmará contrato por dos años, hasta diciembre 2027, además de estos cuatro partidos para el cierre de 2025.

Jadson Viera y Flavio Perchman en la presentación del primero como técnico de Nacional
Jadson Viera y Flavio Perchman en la presentación del primero como técnico de Nacional

Jadson Viera y Flavio Perchman en la presentación del primero como técnico de Nacional

Live Blog Post

Así fue la llegada de Jadson Viera a la conferencia de prensa

la llegada de Jadson Viera a Nacional
Live Blog Post

Los números de Jadson Viera en Nacional como futbolista

El exzaguero jugó en Nacional en la temporada 2010-2011 y 2011-2012, jugó 35 partidos y ganó cuatro títulos: los Uruguayos 2010-2011 y 2011-2012, el Clausura 2010-2011 y el Apertura 2011-2012.

Live Blog Post

Los números de Jadson Viera en Boston River

Jadson Viera dirigió 89 partidos en Boston River: ganó 39, empató 21, perdió 29 y recibió 117 goles. Jugó en los últimos dos años copas internacionales, Libertadores y Sudamericana.

Este año clasificó nuevamente a Boston River a una copa internacional, el sastre jugará Copa Sudamericana en 2026.

Live Blog Post

Así fue la despedida de Boston River a Jadson Viera

Boston River despidió en sus redes sociales a su entrenador Jadson Viera, quien seguirá su carrera en Nacional: "Aportaron un salto de calidad, brindaron identidad y valores, potenciando a cada jugador del equipo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bostonriver/status/1983168510646988898&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

¿Quiénes integran el cuerpo técnico de Jadson Viera?

El nuevo entrenador de Nacional, Jadson Viera, llega con sus colaboradores de Boston River: Diego Martiñones, Ribair Rodríguez y el preparador físico Guillermo Souto.

El nuevo cuerpo técnico de Nacional: Ribaír Rodríguez, Jadson Viera, Guillermo Souto y Diego Martiñones
El nuevo cuerpo técnico de Nacional: Ribaír Rodríguez, Jadson Viera, Guillermo Souto y Diego Martiñones

El nuevo cuerpo técnico de Nacional: Ribaír Rodríguez, Jadson Viera, Guillermo Souto y Diego Martiñones

Live Blog Post

A sala llena y a la espera del vicepresidente, Flavio Perchman, quien está demorado

La sala está colmada de periodistas y fotógrafos, ya todos saben que está atrasada porque todavía no llegó el vicepresidente Flavio Perchman.

Live Blog Post

La discusión entre un periodista partidario y un camarógrafo

Mientras se esperaba el comienzo de la conferencia de prensa hubo un pequeño cruce entre un periodista partidario y un camarógrafo que dijo “es chiquito el Parque”, a lo que el periodista le respondió, “respetá, estás en el Parque”.

El periodista le dijo que quería pelear y hasta lo invitó “afuera”, pero después todo se calmó.

Live Blog Post

Se demora la presentación de Jadson Viera

Nacional anunció para la hora 12 la presentación del entrenador, pero aún no comenzó.

Live Blog Post

Cómo fue la espera para la conferencia de prensa en el Gran Parque Central

Mientras en la sala de conferencias del Gran Parque Central la espera se hacia larga, Jadson Viera y su cuerpo técnico estaban en el campo del estadio sacando algunas fotos.

