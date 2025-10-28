Nacional presentó a Jadson Viera como nuevo entrenador hasta diciembre 2027; "venimos acá para salir campeones", avisó el DT

Live Blog Post

Así cerro Ricardo Vairo la conferencia de prensa: "Lo importante es estar unidos"

El cierre de la conferencia de prensa estuvo a cargo del presidente Vairo: "Agradezco la presencia de Eduardo Ache y, como decía Jadson, comienza un nuevo desafío. Lo importante es estar unidos a nivel de directiva, cuerpo técnico, jugadores y la hinchada tiene que abrir una expectativa nueva con la esperanza que vamos a festejar el 1° de diciembre".

