Nacional presenta en conferencia de prensa a su nuevo entrenador, Jadson Viera, el cuarto de la temporada 2025 en busca de conquistar la Liga AUF Uruguaya 2025.
Nacional presentó a Jadson Viera como nuevo entrenador hasta diciembre 2027; "venimos acá para salir campeones", avisó el DT
Jadson Viera, cuarto entrenador de Nacional en la temporada, dijo que este era el momento para dirigir a los tricolores, habló sobre la importancia de la unidad, cuál será el rol de Nicolás "Diente" López en el equipo y dijo que volvió para ser campeón