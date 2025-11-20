Dólar
Italia vs Irlanda del Norte: así fue el sorteo de la repesca europea para el Mundial 2026; mirá cómo se definen los últimos cuatro cupos de UEFA

Con 16 equipos en la puja, los cuatro últimos billetes de la UEFA para el Mundial de 2026 se definirán en el mes de marzo

20 de noviembre 2025 - 9:58hs
El team manager de Italia, Gianluigi Buffon, y Gennaro Gattuso, DT de Italia

El team manager de Italia, Gianluigi Buffon, y Gennaro Gattuso, DT de Italia

Foto: AFP
Gennaro Gattuso, DT de Italia

Gennaro Gattuso, DT de Italia

Foto: AFP
Repechaje europeo para el Mundial 2026

Repechaje europeo para el Mundial 2026

Italia-Irlanda del Norte, Polonia-Albania y Turquía-Rumanía son los emparejamientos más destacados de la primera eliminatoria a partido único de la repesca europea para obtener los cuatro billetes para el Mundial 2026.

En caso de victoria, la Azzurra se enfrentaría en la final al vencedor de la otra semifinal del cuadro A, en la que se enfrentarán Gales y Bosnia-Herzegovina.

Italy's Gennaro Gattuso reacts during the FIFA World Cup 2026 European qualification football match between Italy and Norway, at the San Siro Stadium, in Milan, on November 16, 2025. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)
Gennaro Gattuso, DT de Italia

Gennaro Gattuso, DT de Italia

Así quedaron las llaves:

En el repechaje europeo, hasta dieciséis países se verán las caras por los últimos cuatro boletos del continente al Mundial 2026, que se disputará el próximo verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá.

Los ocho ganadores de la primera eliminatoria se enfrentarán en cuatro finales, también a encuentro único, para dirimir los cuatro billetes para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Así quedará el Estadio Centenario para el Mundial 2030
MUNDIAL 2030

Mundial 2030 con 64 selecciones, el "sueño" de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol: "En los 100 años hay que hacer cosas especiales, por única vez"

se sorteo el repechaje internacional para el mundial 2026: mira el rival de bolivia y como sera la repesca que brindara dos cupos
MUNDIAL 2026

Se sorteó el repechaje internacional para el Mundial 2026: mirá el rival de Bolivia y cómo será la repesca que brindará dos cupos

El sorteo celebrado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) fijó también las otras eliminatorias de los doce equipos europeos participantes: Ucrania-Suecia, Eslovaquia-Kosovo, República Checa-Irlanda, Dinamarca-Macedonia del Norte y Gales-Bosnia.

Repechaje europeo para el Mundial 2026
Repechaje europeo para el Mundial 2026

Repechaje europeo para el Mundial 2026

Ucrania se enfrentará a Suecia en una de las semifinales del cuadro B, en el que Polonia y Albania también se verán las caras.

Las semifinales del cuadro C miden a Turquía-Rumania y Eslovaquia-Kosovo.

Dinamarca, que perdió su boleto directo tras un final de partido agónico contra la clasificada Escocia en la última jornada de eliminatorias europeas, se enfrentará en el repechaje a Macedonia del Norte.

Los Vikingos Rojos, que han disputado de forma consecutiva las dos últimas ediciones del Mundial, tendrían como rival en una hipotética final a República Checa o Irlanda, que sueñan con volver al torneo por primera vez desde 2006 y 2002 respectivamente.

La primera ronda de la repesca se jugará del 26 de marzo del próximo año y las cuatro finales tendrán lugar cinco días después, el día 31.

AFP y EFE

Temas:

Italia Mundial 2026 UEFA FIFA

