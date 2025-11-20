Italia vs Irlanda del Norte: así fue el sorteo de la repesca europea para el Mundial 2026; mirá cómo se definen los últimos cuatro cupos de UEFA

El team manager de Italia, Gianluigi Buffon, y Gennaro Gattuso, DT de Italia

Italia-Irlanda del Norte, Polonia-Albania y Turquía-Rumanía son los emparejamientos más destacados de la primera eliminatoria a partido único de la repesca europea para obtener los cuatro billetes para el Mundial 2026 .

En caso de victoria, la Azzurra se enfrentaría en la final al vencedor de la otra semifinal del cuadro A, en la que se enfrentarán Gales y Bosnia-Herzegovina.

En el repechaje europeo, hasta dieciséis países se verán las caras por los últimos cuatro boletos del continente al Mundial 2026, que se disputará el próximo verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá.

Los ocho ganadores de la primera eliminatoria se enfrentarán en cuatro finales, también a encuentro único, para dirimir los cuatro billetes para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El sorteo celebrado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) fijó también las otras eliminatorias de los doce equipos europeos participantes: Ucrania-Suecia, Eslovaquia-Kosovo, República Checa-Irlanda, Dinamarca-Macedonia del Norte y Gales-Bosnia.

Ucrania se enfrentará a Suecia en una de las semifinales del cuadro B, en el que Polonia y Albania también se verán las caras.

Las semifinales del cuadro C miden a Turquía-Rumania y Eslovaquia-Kosovo.

Dinamarca, que perdió su boleto directo tras un final de partido agónico contra la clasificada Escocia en la última jornada de eliminatorias europeas, se enfrentará en el repechaje a Macedonia del Norte.

Los Vikingos Rojos, que han disputado de forma consecutiva las dos últimas ediciones del Mundial, tendrían como rival en una hipotética final a República Checa o Irlanda, que sueñan con volver al torneo por primera vez desde 2006 y 2002 respectivamente.

La primera ronda de la repesca se jugará del 26 de marzo del próximo año y las cuatro finales tendrán lugar cinco días después, el día 31.

AFP y EFE