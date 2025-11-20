Cuándo es el sorteo del Mundial 2026; mirá día, hora y el lugar elegido para el gran evento de la FIFA

Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

Con 42 selecciones con la clasificación ya confirmada esta semana, y a falta de los últimos seis cupos que se definirán en marzo, la FIFA tiene como gran próximo evento el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

En el mismo se conocerá cómo quedarán definidos los 12 grupos del torneo que por primera vez tendrá 48 naciones participantes.

El sorteo del Mundial Norteamérica 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre.

Será a las 12:00 locales, 10:00 de Uruguay.

Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

MUNDIAL 2026 Italia vs Irlanda del Norte: así fue el sorteo de la repesca europea para el Mundial 2026; mirá cómo se definen los últimos cuatro cupos de UEFA

MUNDIAL 2026 Se sorteó el repechaje internacional para el Mundial 2026: mirá el rival de Bolivia y cómo será la repesca que brindará dos cupos

¿Dónde será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo será en Washington, más precisamente en The Kennedy Center, centro nacional de artes escénicas de los Estados Unidos y un memorial a la vida del presidente John F. Kennedy.

1500x500 The Kennedy Center

Ese mismo día, la FIFA presentará un nuevo premio de la paz, sobre el cual se especula podría ser otorgado a Donald Trump.

Las 42 selecciones clasificadas hasta el momento son las siguientes:

. Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

. Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

. África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

. Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

. Concacaf: Panamá, Curazao y Haití.

. Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza.

. Oceanía: Nueva Zelanda.

Así será el repechaje internacional que otorga 2 cupos:

Semifinal: Nueva Caledonia (Oceanía) - Jamaica (CONCACAF)

Final: República Democrática del Congo (África) - Vencedor de Nueva Caledonia - Jamaica

Semifinal: Bolivia (CONMEBOL) - Surinam (CONCACAF)

Final: Irak (Asia) - Vencedor de Bolivia - Surinam

Así será el repechaje internacional para el Mundial 2026 Así será el repechaje internacional para el Mundial 2026

Las eliminatorias entre las seis selecciones, todas a un único encuentro, se disputarán en los estadios mexicanos de Guadalajara y Monterrey del 23 al 31 de marzo.

Así será el repechaje de Europa que otorga 4 cupos:

Cuadro A, semifinales:

Italia - Irlanda del Norte

Gales - Bosnia y Herzegovina

Cuadro B, semifinales:

Ucrania - Suecia

Polonia - Albania

Cuadro C, semifinales:

Turquía - Rumania

Eslovaquia - Kosovo

Cuadro D, semifinales:

Dinamarca - Macedonia del Norte

República Checa - Irlanda

Repechaje europeo para el Mundial 2026 Repechaje europeo para el Mundial 2026

La primera ronda de la repesca se jugará del 26 de marzo del próximo año y las cuatro finales tendrán lugar cinco días después, el día 31.

Formato del torneo

Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro.

El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.

Las 16 ciudades anfitrionas

Estados Unidos: Kansas City, Boston, Nueva Jersey-Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas, Houston.

México: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara.

Canadá: Vancouver, Toronto.