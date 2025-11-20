Cuándo es el sorteo del Mundial 2026; mirá día, hora y el lugar elegido para el gran evento de la FIFA
En el sorteo se conocerá cómo quedarán definidos los 12 grupos del torneo que por primera vez tendrá 48 naciones participantes
20 de noviembre 2025 - 11:45hs
Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA
Foto: AFP
Con 42 selecciones con la clasificación ya confirmada esta semana, y a falta de los últimos seis cupos que se definirán en marzo, la FIFA tiene como gran próximo evento el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
En el mismo se conocerá cómo quedarán definidos los 12 grupos del torneo que por primera vez tendrá 48 naciones participantes.
¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?
El sorteo del Mundial Norteamérica 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre.
Final: Irak (Asia) - Vencedor de Bolivia - Surinam
Las eliminatorias entre las seis selecciones, todas a un único encuentro, se disputarán en los estadios mexicanos de Guadalajara y Monterrey del 23 al 31 de marzo.
Así será el repechaje de Europa que otorga 4 cupos:
Cuadro A, semifinales:
Italia - Irlanda del Norte
Gales - Bosnia y Herzegovina
Cuadro B, semifinales:
Ucrania - Suecia
Polonia - Albania
Cuadro C, semifinales:
Turquía - Rumania
Eslovaquia - Kosovo
Cuadro D, semifinales:
Dinamarca - Macedonia del Norte
República Checa - Irlanda
La primera ronda de la repesca se jugará del 26 de marzo del próximo año y las cuatro finales tendrán lugar cinco días después, el día 31.
Formato del torneo
Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro.
El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.
La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.
Las 16 ciudades anfitrionas
Estados Unidos: Kansas City, Boston, Nueva Jersey-Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas, Houston.