Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
cielo claro
Viernes:
Mín  15°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / POLICIALES

Un hombre abusó sexualmente de su hija a lo largo de 30 años: la víctima lo denunció y el delincuente irá a prisión

Los crímenes comenzaron cuando la víctima tenía 10 años en la casa donde vivían en el departamento de Canelones

20 de noviembre 2025 - 13:18hs
Esposas, arrestado
Sebastian Cisternas/ Aton Chile/FocoUy

Un hombre de 63 años fue imputado y enviado a prisión preventiva por el abuso sexual de su hija a lo largo de 30 años.

Según informó este jueves la Jefatura de Policía de Canelones, los delitos sexuales comenzaron cuando la víctima tenía 10 años y vivía con sus padres.

La madre estaba al tanto, pero nunca denunció los hechos.

Más noticias
El momento del ataque 
VIOLENCIA

Fiscalía imputó por abuso sexual, tentativa de rapiña y lesiones a un hombre que atacó a una mujer en el barrio Cordón

Victoria Rodríguez y Jey Mammon
RADIO

El tenso cruce al aire entre Victoria Rodríguez y Jey Mammon por la denuncia de abuso contra el argentino: "No tengo superado que me traten como en una inquisición"

Los crímenes, que incluían violaciones, se perpetraron hasta hace pocos meses. La mujer tiene ahora 41 años.

Finalmente, el 10 de febrero de este año, la víctima denunció los crímenes ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Las Piedras.

En las últimas horas el hombre fue imputado como presunto autor de reiterados delitos de violación, abuso sexual, lesiones personales y atentado violento al pudor. Estará 120 días en prisión preventiva a la espera del juicio.

Temas:

abuso sexual Canelones Las Piedras

Seguí leyendo

Las más leídas

El presidente de la AUF Ignacio Alonso, el entrenador Marcelo Bielsa y el director de selecciones Jorge Giordano
SELECCIÓN URUGUAYA

Situación límite para Bielsa y encrucijada para la AUF: deciden el futuro del DT en medio de una crisis que replantea el proyecto para el Mundial 2026

Diego Aguirre y Alexander Medina
¿CANDIDATOS?

Diego Aguirre y Alexander Medina: los candidatos que entrevistó la AUF cuando cesó a Óscar Tabárez en 2021

Licitación para María Dolores: Colonización se equivocó en el llamado, tuvo que darlo de baja y perdió la oportunidad de plantar cultivos de verano
PARLAMENTO

Licitación para María Dolores: Colonización se equivocó en el llamado, tuvo que darlo de baja y perdió la oportunidad de plantar cultivos de verano

En el escritorio de Basso en Florida funcionaban sus Negocios Rurales y Conexión Ganadera
INDAGATORIA PENAL

Conexión Ganadera: Maximiliano Rodríguez, de Pasfer, dijo que Basso le hacía firmar contratos "como condición" de los US$ 13 millones que le prestó

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos