Un hombre abusó sexualmente de su hija a lo largo de 30 años: la víctima lo denunció y el delincuente irá a prisión

Un hombre de 63 años fue imputado y enviado a prisión preventiva por el abuso sexual de su hija a lo largo de 30 años.

Según informó este jueves la Jefatura de Policía de Canelones, los delitos sexuales comenzaron cuando la víctima tenía 10 años y vivía con sus padres.

La madre estaba al tanto, pero nunca denunció los hechos.

RADIO El tenso cruce al aire entre Victoria Rodríguez y Jey Mammon por la denuncia de abuso contra el argentino: "No tengo superado que me traten como en una inquisición"

VIOLENCIA Fiscalía imputó por abuso sexual, tentativa de rapiña y lesiones a un hombre que atacó a una mujer en el barrio Cordón

Los crímenes, que incluían violaciones, se perpetraron hasta hace pocos meses. La mujer tiene ahora 41 años.

Finalmente, el 10 de febrero de este año, la víctima denunció los crímenes ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Las Piedras.

En las últimas horas el hombre fue imputado como presunto autor de reiterados delitos de violación, abuso sexual, lesiones personales y atentado violento al pudor. Estará 120 días en prisión preventiva a la espera del juicio.