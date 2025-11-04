Kinesiólogo del Cerro condenado por abuso sexual a casi 10 años de prisión: había sido denunciado por tres patinadoras adolescentes

El kinesiólogo del Cerro , Daniel Rodríguez , fue condenado por abuso sexual específicamente agravado a la pena de 9 años y 11 meses de prisión efectiva ; había sido denunciado por tres adolescentes que patinaban en el mismo club.

El hombre de 38 años también fue condenado por tres delitos de abuso sexual especialmente agravados , según comunicaron desde la Fiscalía General de la Nación este martes.

Las adolescentes denunciantes son patinadoras de un club en el Cerro y se atendían con el kinesiólogo para tratar diferentes lesiones y dolencias propias del deporte que practican, según la investigación que llevó adelante la fiscal Verónica Bujarín .

Las tres declararon bajo la modalidad de Cámara Gesell y sus relatos fueron efectuados en una audiencia que duró alrededor de siete horas .

El relato de las víctimas ante la Justicia es que, durante los masajes que Rodríguez les practicaba, hubo “tocamientos” y diferentes acciones que fueron en contra de la voluntad de las adolescentes.

Sin embargo, el abogado de Rodríguez, Santiago Moratorio, aseguró que no es así y consideró que “el relato es falso”.

Según la versión del defensor, las denuncias no tienen elementos en la realidad y argumentó que fueron orquestadas con el fin de lograr una retribución económica, establecida por la Ley de Violencia Sexual contra Niños, Adolescentes o Incapaces.

Moratorio había contado que lograron acceder a un testigo que asegura haber escuchado a una de las denunciantes decirle a su madre: “A este le vamos a sacar plata”, en referencia a Rodríguez.

Entre los elementos que presentó Fiscalía para en su momento lograr la formalización de la investigación, se asegura que el kinesiólogo estaba solo junto a las adolescentes y se aprovechaba de ese contexto para cometer los actos de abuso.

No obstante, Moratorio indicó que no es así dado que al ser menores de edad debían asistir con una persona mayor a cargo, según un protocolo interno de la clínica. Además, una de las denunciantes aseguró que el hecho se cometió durante la pandemia del Covid-19, pero el abogado indicó que en ese momento la institución se encontraba cerrada por disposiciones sanitarias.

El condenado estaba preso con preventiva desde su imputación, en julio. El argumento de la Justicia, que fue presentado por la fiscal, es que hay riesgo para la investigación porque Rodríguez conoce a las víctimas.

Por otra parte, su defensor indicó que Rodríguez es primario absoluto y fue cinco veces a declarar: tres en Fiscalía y dos ante una dependencia policial. “No hay ningún riesgo para la investigación, si no no hubiera ido a declarar”, agregó el abogado en esa oportunidad.

El condenado en cuestión es el hermano del exjugador de fútbol de Peñarol Jorge “Japo” Rodríguez. De hecho, Daniel fue noticia en 2013 cuando el deportista protagonizó un accidente de tránsito en la Rambla Portuaria.

Lo que sucedió es que el exPeñarol publicó un tuit en el que dijo: “Quiero aclarar que el que se accidentó fue mi hermano”. Sin embargo, horas después la Policía desmintió esto y mostró datos de que había sido el deportista.

Luego, Daniel Rodríguez habló con los medios de comunicación y confirmó la versión de las autoridades. “Lo que queríamos en ese momento era tapar lo que había pasado y no medimos. Yo le dije al Japo: ‘poné que fui yo el que chocó’”, consideró.

El ahora condenado es un año más joven que su hermano.