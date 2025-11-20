Auditoría de ASSE muestra aumento de 4.000% en pagos por contrataciones a Casmu: "Lo trabajaron, no es que se los regalamos", dijo Cipriani

Una auditoría interna realizada en ASSE mostró que en la administración de Leonardo Cipriani en el prestador público de salud (2020-2024) los pagos por contrataciones a la mutualista Casmu aumentaron cerca del 4.000%, pasando de $26.957.505 anuales a $1.104.519.351 anuales.

Las cifras -del informe publicado este jueves en Búsqueda y al que accedió El Observador- muestran un quiebre en el primer año de gestión, cuando pasó de los mencionados $27 millones a $414 millones.

Luego, en 2022, hay un nuevo salto de más de $300 millones, que se puede vincular a un convenio de complementación de servicios que ASSE firmó ese año con Casmu y el Círculo Católico por el cierre de Casa de Galicia, otra de las mutualistas a las que ASSE le contrataba servicios.

La auditoria también muestra un marcado aumento de las contrataciones al Círculo Católico , mutualista donde Cipriani trabajó como director técnico antes de asumir en el prestador público. En este caso, el aumento es de 345%, pasando de $244.710.902 en 2020 a $844.636.130 en 2024.

En entrevista con El Observador, Cipriani aseguró que se encuentra estudiando al detalle las cifras y que en los próximos días presentará "un informe" para responder a lo difundido.

En primer lugar, aclaró que en los primeros dos años de gestión ASSE incrementó un 8% su cantidad de usuarios. "Son 122.000 socios más, es tanto como los que tiene el SMI", remarcó.

Sobre el aumento exponencial del pago a Casmu, Cipriani -que no confirmó ni desmintió las cifras hasta analizarlas en profundidad- dijo que se debe a la contratación de camas para cuidados moderados e intensivos. "Nos trabajaron, no es que se lo regalamos", dijo.

Además, pidió dejar de lado la "maliciosidad" de vincular el aumento del pago al Círculo Católico con su trabajo allí. "Lo que más crece, por lejos, es Casmu. Antes de que entrara a ASSE el Círculo era el segundo proveedor. Ahora pasó a ser el cuarto o quinto. El Círculo aumentó las camas porque absorbió Casa de Galicia".

Según su postura, con la contratación de servicios a las mutualistas privadas, su administración logró que "todos los pacientes se atendieran y no se saturara ninguna puerta de emergencia".

Según dijo, cuando asumió en las puertas de emergencia había "colas de 24 horas" y "llegaban a Montevideo a internarse pacientes desde Rocha, Treinta y Tres y Melo".

Otro de los puntos que detalló la auditoría es un aumento del porcentaje del gasto destinado a proveedores sobre el gasto total. En 2020, el 12% de gasto total de ASSE era para contratar al Círculo Católico, Casa de Galicia y Casmu. En 2024 pasó al 29% del total del gasto de ASSE.

Cipriani explicó que, si bien la administración pensaba "hacer las camas de CTI" en el sector público, lo descartó porque "salía el doble de lo que se contrataba". "El día de cama de CTI en el Hospital Español en 2022 nos costaba $92.000 por día por paciente. Lo contratamos en $45.000", destacó. Aseguró, además, que en el convenio firmado en la anterior gestión frenteamplista pagaban $70.000 por cama de CTI al Círculo Católico.