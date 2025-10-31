Medicamentos en ASSE otra vez en debate: gobierno celebra que "ya corrigió el stock" pero la oposición constató faltantes en Canelones

Fue un tema recurrente durante la campaña electoral. Desde la oposición, el Frente Amplio cuestionaba al entonces oficialismo porque, aseguraban, en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) faltaban medicamentos esenciales. Lo señalaron una y otra vez durante el 2024 y corregirlo estuvo entre los compromisos que el Yamandú Orsi candidato asumió en Colonia.

Al llegar al poder, el gobierno abordó este tema y ya al cumplir los 100 días de gestión el Frente Amplio aseguraba que habían hecho una reposición de 90 medicamentos de los 100 que faltaban en las farmacias de ASSE. En el mismo sentido, Presidencia publicó este jueves una placa en redes sociales en la que destacaba lo mismo y hace cuatro días la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, aseguró en un video publicado por el Frente Amplio que el gobierno ya “corrigió el stock de medicamentos” en el organismo.

Sin embargo, en los últimos días hubo reportes de faltante de medicamentos en la policlínica de Salinas . El lunes El Observador recibió de fuentes médicas la primera notificación de que en el depósito faltaban 26 medicamentos. Esto también empezó a circular en el sistema político y este jueves dos diputados blancos, José Luis Satdjian y Amin Niffouri, fueron hasta el lugar y constataron la falta de 20 fármacos.

De los 100 medicamentos faltantes en farmacias de ASSE, 90 ya fueron restablecidos en el área metropolitana. Más disponibilidad, más cobertura, más respuesta. #UnGobiernoDeOportunidades pic.twitter.com/0ZRiRSOQB4

En la lista de los que faltaban figuraban: amoxidal plus, paracetamol jarabe, loratadina, entre otros. Esto derivó en que los diputados presenten este viernes un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública en el que preguntan por los motivos de los faltantes y, en ese documento, aseguran que “también consta que existen faltantes de medicamentos en otros Centros de Salud de la zona”.

José Luis Satdjian y Amin Niffouri en la farmacia de la policlínica de Salinas José Luis Satdjian y Amin Niffouri en la farmacia de la policlínica de Salinas

“La ministra miente”, dijo Satdjian a El Observador en referencia al video de Lustemberg que el Frente Amplio promocionó en sus redes sociales. “Faltan medicamentos de uso esencial. Como rector de las políticas de salud, el Ministerio de Salud Pública se debería estar preocupando por esto”, agregó quien se desempeñó como subsecretario de esa cartera en el período pasado.

Sin embargo, desde ASSE descartan que sea una situación estructural e incluso aseguran que el problema va a quedar solucionado en el correr de este viernes. “Hubo un pequeño retraso pero no es lo que viene pasando”, dijo a El Observador la directora de la Red de Atención Primaria de Canelones, Silvia Texeira.

La doctora aseguró que el martes fueron notificados del problema y que ya se hizo el pedido para reponer los fármacos. La situación, aseguró Texeira, se comenzó a corregir el jueves y en el correr del día viernes quedaría solucionada.

Incluso, la titular de la RAP aseguró que desde que cambió el gobierno lograron reducir de 15 días a 5 el proceso de compra y distribución interna que implican los medicamentos. Eso se hizo, dijo Texeira, mejorando los tiempos en las distintas etapas del proceso. “Había mucho desorden y en muchos casos no se sabía quien era el responsable”, señaló respecto a la situación de Canelones.

De todos modos, aseguró que todavía hay cosas para mejorar y que están trabajando en un sistema que permita georeferenciar las patologías. Es decir, que ASSE pueda saber en qué zonas están las personas que tienen determinadas enfermedades para poder reforzar las distintas farmacias según la demanda. Y también habló de la necesidad de tratar de adelantarse.

“Ahora se viene el verano y ya sabemos que hay que reforzar con protector solar”, ejemplificó. Texeira descartó que haya problemas en otros centros de salud y si bien reconoció que en algún punto puede faltar “vitamina D” no faltan medicamentos esenciales de uso cotidiano