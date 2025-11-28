Dólar
/ Nacional / MANIFESTACIÓN

Con cornetas y cuerda de tambores, Adeom Canelones intentó sabotear el lanzamiento de temporada de la intendencia

El evento en Atlántida contó con la presencia del intendente Francisco Legnani y el ministro de Turismo, Pablo Menoni

28 de noviembre 2025 - 10:55hs
achaAAtarocaaaasaaaa

El sindicato de funcionarios de la Intendencia de Canelones (Adeom Canelones) intentó este jueves sabotear el evento de lanzamiento de la temporada de verano que se realizó en Atlántida con la presencia de autoridades departamentales -como el intendente Francisco Legnani- y nacionales -como el ministro de Turismo, Pablo Menoni-.

Decenas de manifestantes llegaron a la puerta del espacio Dinamo de la comuna y, con cornetas y una cuerda de tambores, interfirieron en el evento.

Tal como se aprecia en los videos que publicó en su cuenta oficial de Instagram la comuna canaria, durante todo el evento la música y los discursos fueron interferidos por el ruido de los manifestantes.

Además, antes del evento, cerraron la salida del edificio de Locomociones de la intendencia con todos los vehículos oficiales dentro del garaje.

Embed - RADIO FM GENTE 107.1 on Instagram: "Intendencia de Canelones lanzó oficialmente la temporada de verano en Atlántida. Participaron autoridades de Maldonado, entre ellas el intendente Miguel Abella y el director de Turismo Edgar Silveira. En representación del gobierno nacional estuvo el ministro de Turismo, Pablo Menoni."
View this post on Instagram

"Al mismo tiempo que nos niegan un aumento real del salario, la Intendencia gasta en una fiesta de inauguración US$ 100.000", dijo este jueves al medio local Metropolitano Santiago Sartori, presidente de Adeom.

Según detalló, desde el gremio le plantearon a la intendencia un aumento de $10.000 en el quinquenio, pero fue desestimado. "Nos quieren dar a cada uno de los sueldos base $1.200 de aumento en todo el quinquenio. Entendemos que podemos hablar de una cifra en el medio, pero no solo $1.200", aseguró.

Sartori aseguró que la comuna está "en crecimiento constante", con superávit desde 2013. "Otras intendencias que están fundidas, al borde del default, proponen esta cifra de $1.2000. No nos pueden proponer lo mismo", lamentó.

Adeom Adeom Canelones Canelones temporada Manifestación

