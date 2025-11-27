Cambios en TV Ciudad para 2026: se terminan La letra chica y los informativos de los domingos, y buscan "potenciar" el streaming

De cara a la temporada 2026, la primera completa después del cambio de autoridades que se dio con la llegada de Mario Bergara a la Intendencia de Montevideo este año, TV Ciudad prepara modificaciones en su grilla y en su señal de streaming, con la salida de algunos programas y la llegada de nuevos ciclos.

Según supo El Observador, uno de los programas que no seguirá el año que viene es La letra chica , el periodístico que desde su estreno en 2020 tuvo distintas etapas y equipos de conducción, y que actualmente es presentado por la periodista Maite Sarasola y el actor Jorge Temponi.

El ciclo, que en su etapa inicial estaba encabezado al aire por Ricardo Piñeyrúa, Diego González y Ana Matyszczyk (luego reemplazada por Denisse Legrand), fue uno de los programas de mayor audiencia del canal de la Intendencia de Montevideo, llegando a marcas históricas para la señal. El programa generó debates por sus contenidos , y en 2021, Legrand denunció a la entonces directora de TV Ciudad, Alejandra Casablanca , por violencia laboral.

Todos esos elementos llevaron a que en 2022 el programa se reformulara y cambiara de equipo y formato, pasando de emisiones entre semana a los domingos.

El programa cerrará su ciclo y se buscará que sea reemplazado por otro ciclo periodístico.

Más cambios en TV Ciudad: final para los informativos del domingo y novedades en streaming

Desde la Intendencia de Montevideo comentaron a El Observador que en el marco de estos cambios, a partir de 2026 dejarán de emitirse las ediciones dominicales del noticiero del canal.

Por otra parte, las fuentes explicaron que la señal de streaming de TV Ciudad, que cuenta con una programación paralela a la que se emite en televisión abierta, interrumpirá sus salidas durante el verano, con la intención de "que vuelva más potente" y "repensarlo" para el próximo año.

TV Ciudad estableció su canal de streaming en 2024, con un estudio ubicado en la Explanada Municipal. Durante el verano de este 2025 también cortó sus emisiones.

El canal de la Intendencia de Montevideo anunció en julio de este año al realizador José María Ciganda como su director para este nuevo período, cargo que ya había asumido entre 2001 y 2002. En octubre se confirmó al periodista Mathías Da Silva como director de informativos.