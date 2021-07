La Letra Chica: el mensaje de los jerarcas de la IMM en reunión con los conductores de TV Ciudad

Luego de que Denisse Legrand, conductora de La Letra Chica dejara de salir al aire por diferencias con la dirección del canal, las autoridades municipales convocaron a los otros dos conductores, Ricardo Piñeyrúa y Diego González. La reunión, realizada por Zoom el 8 de julio, fue con la directora de Comunicación de la Intendencia de Montevideo (IMM), Ana de Rogatis, el prosecretario, Daniel González, y sobre el final también estuvo la intendenta Carolina Cosse.

Legrand le había planteado a Alejandra Casablanca, la director del canal, su intención de decidir sobre los contenidos del programa y no sólo conducir, como informó El Observador este miércoles. El intercambio con la jerarca derivó en que esta semana la conductora denunciara a Casablanca por violencia laboral.

"La reunión se dio porque habían trascendidos de prensa en múltiples sentidos", contó a El Observador el prosecretario general de la comuna. "Uno que decía que se iba a levantar La Letra Chica, y en paralelo habían otras versiones de que en la intendencia se bajaba línea, se interfería en TV Ciudad, en los programas, y se estaba haciendo una ensalada bastante interesante", repasó el jerarca.

Cinco días antes, El País había publicado una nota titulada “Tensiones en la interna de La Letra Chica: peligra su continuidad”, que daba cuenta de “días agitados” puertas adentro del canal municipal.

Al día siguiente, un tuit de la cuenta oficial del canal enardeció a las redes —en especial en filas opositoras— y fue borrado a pocas horas de su publicación. "Quedan 5 días para la recolección de firmas que permitan llevar a referéndum 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que se buscan revocar. Próximo lunes 21 hs en #LaLetraChica "LUC: cuenta regresiva" por #TVCiudad. #YoFirmo #YoFirmoContralaLuc #NoAlaLUC #LUC", decía el posteo.

Finalmente, el exdirector de TV Ciudad, Federico Dalmaud, reveló en entrevista con El Observador que había recibido “directivas de programación” de parte de la directora de Comunicación de la IMM. Según su versión, eso configuró uno de los motivos centrales de su salida dos semanas después de que asumiera Cosse.

Según González, la reunión con los conductores buscó dar un "mensaje a las personas que ponen la cara por TV Ciudad". La intención fue transmitirles "la total tranquilidad de que desde la intendencia no íbamos a interferir ni con ellos, ni con los productores. Que no íbamos a tomar ninguna decisión vinculada al programa, ni a los periodistas. Que tenían total libertad para trabajar. Era simplemente cortar la bola de rumores que se estaba generando", aseguró el prosecretario.

El encuentro ya había sido confirmado a El Observador por el conductor Diego González. "Fue un Zoom de unos diez minutos y en un momento apareció (la intendenta Carolina) Cosse", contó en la noche del miércoles. El presentador añadió que no se habló de Legrand, y que en esa instancia los jerarcas les dieron una "señal de motivación" a él y a Piñeyrúa, a raíz del "cansancio" manifestado por la dinámica del canal.

"La semana pasada se tomó la decisión de salir menos días en la semana, pero eso venía de antes. Hay como un agotamiento. La Letra Chica era un programa pensado para durar tres meses, pero el formato de producción que se pensó es muy exigente y veíamos que nos iba a costar mucho llegar a fin de año con ese formato, con mucho trabajo, temático, muchos invitados", había comentado al respecto.

Camilo dos Santos

La intendenta Carolina Cosse junto al prosecretario de la comuna, Daniel González

Según la versión del conductor, De Rogatis, les dijo que "estaban muy contentos" con su labor. Sobre la participación de Cosse, indicó: "Tuvo palabras de que nos respetaba como trabajadores, pero fue todo muy genérico".

Consultado sobre si la discusión versó sobre el "cansancio" manifestado por Piñeyrúa y González —y la posibilidad de acortar la temporada—, el prosecretario de la IMM afirmó: "No, lo único que se les dijo fue: 'Muchachos, tienen el respaldo, tienen libertad. Decidan ustedes qué quieren hacer. Si La Letra Chica quiere salir cinco veces, dos veces, salir arriba de una banqueta: hagan lo que quieran, tienen el respaldo'".

El jerarca indicó que la participación de Cosse en la reunión significó que "la máxima autoridad de la intendencia les dijera: 'Yo no me voy a meter'". Consultado al respecto de las declaraciones del exdirector de TV Ciudad —que había referido a "directivas" desde la comuna—, declaró: "No voy a polemizar con (Federico) Dalmaud. En la reunión que tuvimos nosotros no se mencionó la palabra 'Dalmaud'".

González consideró al encuentro como una "charla amena". "(Piñeyrúa y González) escucharon y agradecieron el respaldo. Fue una charla amena. Diez minutos demoró la conversación", ratificó.

Respecto a la no participación de Legrand en la charla, el jerarca argumentó que a esa fecha la periodista ya no estaba saliendo al aire "por una decisión personal". "Respetamos su decisión", zanjó.

Consultada este lunes en rueda de prensa sobre la denuncia de Legrand a Alejandra Casablanca, la intendenta Carolina Cosse sentenció: "Jurídica tiene que trabajar, y lo que disponga, la Intendencia va a hacer. Este es un tema de Jurídica y no pienso interferir".

"La directora de Comunicación de la Intendencia, Ana de Rogatis y el prosecretario de la Intendencia, Daniel González, recibieron a la periodista que realizó un planteo verbal y ante eso la propia directora de comunicación elaboró formalmente, de oficio, el pasaje de este caso al área de Jurídica de la Intendencia", afirmó la intendenta y agregó: "Lo que va a suceder este tema es que lo tiene Jurídica. Y quiero ser respetuosa de los nombres de las profesionales involucradas en este tema, que tengan todas las garantías".

El Observador consultó al segundo conductor, Ricardo Piñeyrúa, quien se excusó de hacer declaraciones.