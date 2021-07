La versión de Diego González sobre la denuncia de Legrand y la experiencia en La Letra Chica

El conductor de La Letra Chica, Diego González, contó a El Observador su versión de los hechos respecto a la denuncia que su colega coconductora, Denisse Legrand, presentó ante Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo (IMM) por presunta violencia laboral de la directora de TV Ciudad, Alejandra Casablanca.

"Ella había presentado una renuncia hace un par de semanas, pero después vino. Creo que había una discusión sobre cómo iba a seguir y esa onda, por eso suponíamos que mientras no se solucionaba la diferencia que tenía con las personas que la contrataron, no iba a venir", relató González.

"Pero como había renunciado y después siguió viniendo, supusimos que iba a seguir viniendo. Después de lo de hoy, creo que no", planteó. La periodista no salía al aire desde el pasado 28 de junio.

Consultado sobre el vínculo con la directora del canal, respondió: "El año pasado era mi productora y nos veíamos bastante seguido. Este año es directora y prácticamente no la veo. Yo entré en la administración pasada con (Federico) Dalmaud y con otro intendente. Este año se renovó, y la conversación que tuve con ella este año fue que se me renovaba el contrato", narró.

González había estado al frente de la primera temporada junto a Ricardo Piñeyrúa y Ana Matyszczyk. Esta nueva temporada el programa comenzó a emitirse de lunes a viernes, aunque a partir de esta semana pasó a salir al aire lunes, miércoles y viernes.

"La semana pasada se tomó la decisión de salir menos días en la semana, pero eso venía de antes. Hay como un agotamiento. La Letra Chica era un programa pensado para durar tres meses, pero el formato de producción que se pensó es como muy exigente y veíamos que nos iba a costar mucho llegar a fin de año con ese formato, con mucho trabajo, temático, muchos invitados. Se tomó esa decisión de bajar la frecuencia que nos vino bárbaro", afirmó.

El "cansancio" propició un planteo de los conductores para reducir las frecuencias, señaló. A raíz de ello, los convocó a una reunión la directora de Información y Comunicación de la IMM, Ana de Rogatis. "Fue un Zoom de unos diez minutos y en un momento apareció (la intendenta Carolina) Cosse", contó González.

Camilo dos Santos

Agregó que "de Denisse no se habló en la reunión". Tanto la intendenta como la directora de Comunicación, dieron una "señal de motivación" a Piñeyrúa y a González por el "cansancio" manifestado. De Rogatis les dijo que "estaban muy contentos" con su labor. Sobre la participación de Cosse, indicó: "Tuvo palabras de que nos respetaba como trabajadores, pero fue todo muy genérico".

Consultado sobre qué les comunicó Legrand sobre su ausencia en la pantalla, González contó: "Ella no estaba cómoda con la tarea que estaba desempeñando. Pretendía tener un rol más periodístico, no tanto en la conducción. Capaz que había habido un cortocircuito entre lo que se le había ofrecido y lo que terminó siendo el trabajo, que era básicamente de conducción. Creo que era eso. Lo último que sabíamos era que estaban discutiendo cómo seguir".

Ante la pregunta de si había antecedentes de otras denuncias de este tipo, el conductor afirmó que con autoridades de la intendencia nunca tuvo trato. "A mí me contrató TV Ciudad que es un fideicomiso. Si bien depende de lo municipal, yo no soy contratado por la intendencia. En el canal no tuve ningún problema".

Respecto a las declaraciones del exdirector Federico Dalmaud a El Observador, sobre que había recibido "directivas" desde la IMM en materia de contenidos, González acotó: "Mi relación es con los compañeros de producción, yo después no veo a nadie más del canal, y menos de la intendencia. Si fue entre la dirección del canal y la intendencia es entre ellos, no llega a los empleados".

El conductor contó que este miércoles en La Letra Chica harán referencia al caso. "En el arranque vamos a decir qué es lo que pasó y esperamos que Denisse pueda decir lo suyo. Me da pila de lástima, debe haber pasado por un momento feo", concluyó.