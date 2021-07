Denisse Legrand denunció a la directora de Tv Ciudad por violencia

La periodista Denisse Legrand, coconductora del programa La Letra Chica de Tv Ciudad, denunció a la directora Alejandra Casablanca por violencia laboral. Según informó Montevideo Portal y confirmó El Observador presentó esta semana la denuncia en Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo.

Legrand, que también es editora en La Diaria y coordinadora del colectivo Nada Crece A La Sombra, que trabaja en programas socioeducativos y de salud en las cárceles, presentó una carta con la intención de renunciar al programa a mediados de junio debido al mal relacionamiento con las autoridades del canal. Antes de asumir como directora del canal Casablanca que es periodista era productora de La Letra Chica.

La renuncia no fue aceptada pero la conductora dejó de salir al aire el 28 de junio. Ahora el programa es conducido por Ricardo Piñeyrúa y Diego González y bajó la frecuencia a tres veces por semana los días lunes, miércoles y viernes.

Consultada sobre la denuncia, Legrand no quiso hacer declaraciones a El Observador.

El anterior director de Tv Ciudad, Federico Dalmaud, quien renunció a su cargo dos semanas después de que la administración de Carolina Cosse asumiera al frente de la Intendencia de Montevideo, dijo en entrevista con El Observador, que empezó a recibir "directivas" de programación que colisionaban con su concepción —o anhelo— de los medios públicos como "independientes" del poder de turno.

"'Hay que hacer tal cosa, poner esto, sacar lo otro'. Eran directivas de programación desde la intendencia. No funciona así. Un canal de televisión pública —o al modelo que aspiro— es independiente. Ponete a pensar: en dos meses no tenés nunca una reunión de transición, y lo único que te viene es: 'hay que hacer esto', 'cambiar lo otro'. No es así. Tengo un capital acumulado de cinco años y medio de trabajo. Todo eso decantó y dije: 'Esto no viene bien'", contó Dalmaud.