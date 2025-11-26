40 noches y más de 60 artistas: el Festival Medio y Medio anunció el line up para el festejo de sus 30 años

Desde 1995 el Festival Medio y Medio se ha convertido en un clásico de los veranos del este del país, con la participación de artistas locales e internacionales que llevan su música o sus proyectos a un escenario íntimo a la orilla de la costa de Maldonado. En su 30 aniversario, el festival anunció el line up de artistas que participarán del Verano 2026.
"Punta Ballena define indiscutidamente a Medio y medio, tal como Medio y Medio también define a Punta Ballena, y esto nos plantea un ejercicio enorme que reúne responsabilidad, celebración y búsqueda de calidad", expresa el director del festival, Leandro Quiroga Ferreres, en un comunicado.
En ese sentido, Quiroga dedica esta edición aniversario del festival a "los habitantes de estas tierras" como Antonio Bonet, Margarita Xirgu, Rafael Alberti, Antonio Gasalla, Caros Perciavlle o Julio Bocca así como a "los más de mil artistas" que han pasado por el escenario del festival.
"Vamos a celebrarlo con más de 10 semanas de festival, más 40 noches de conciertos, y más de 60 artistas".
Verano 2026: los artistas de Medio y Medio
En el marco de la celebración de sus tres décadas el festival armó una grilla con algunos de los nombres que ya son una tradición en el verano de Punta Ballena y algunos artistas –nacionales e internacionales– que participarán por primera vez de la maratón artística de Medio y Medio.
Esta es la lista de participantes:
- Los Auténticos Decadentes
- Os Paralamas do Sucesso
- Cuarteto de Nos
- Ratones Paranoicos
- Ruben Rada
- Skay Beilinson
- La Delio Valdez
- Agarrate Catalina & León Gieco
- Conociendo Rusia
- Catupecu Machu
- El Plan de la Mariposa
- Zoe Gotusso
- Kevin Johansen & Liniers
- Louta
- La Beriso
- Cruzando el charco
- Juana Molina
- Paulinho Moska
- Los Cafres
- Coti
- Hugo Fattoruso & Fernando Cabrera
- Silvia Pérez Cruz
- Kchiporros
- Chacho Ramos
- La Abuela Coca
- Yami Safdie
- Mosquito Samba de Roda
- Zorrito Von
- Florian
- Julieta Rada
- Mar Alba
- Marttein
- Hipnótica
- Balta
- La Grecia
- Lisandro Skar
- Mari Jasca
- Leo Gandelman
- El Purre
- Ángela González
- Funkchula
- Paul Higgs
- Fiesta Orum
- Sandwich Piano Bar
- Adrián Lacroix
- Bla Bla & Cia.
La grilla completa con fechas detalladas de cada show se publicará el jueves 27 de noviembre en las redes del festival.
Cómo comprar entradas para el Festival Medio y Medio
La venta de entradas para el Festival Medio y Medio comenzará el viernes 28 de noviembre al mediodía para quienes las compren con tarjetas de crédito del banco BBVA de Uruguay.
La venta general comenzará el lunes 1 de diciembre a las 00:00 con todos los medios de pago: tarjetas de crédito, transferencias bancarias y compras internacionales en moneda local.
En cualquier caso la compra será a través de la plataforma de RedTickets.