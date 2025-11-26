40 noches y más de 60 artistas: el Festival Medio y Medio anunció el line up para el festejo de sus 30 años

Desde 1995 el Festival Medio y Medio se ha convertido en un clásico de los veranos del este del país, con la participación de artistas locales e internacionales que llevan su música o sus proyectos a un escenario íntimo a la orilla de la costa de Maldonado. En su 30 aniversario, el festival anunció el line up de artistas que participarán del Verano 2026 .

"Punta Ballena define indiscutidamente a Medio y medio, tal como Medio y Medio también define a Punta Ballena, y esto nos plantea un ejercicio enorme que reúne responsabilidad, celebración y búsqueda de calidad", expresa el director del festival, Leandro Quiroga Ferreres, en un comunicado.

En ese sentido, Quiroga dedica esta edición aniversario del festival a "los habitantes de estas tierras" como Antonio Bonet, Margarita Xirgu, Rafael Alberti, Antonio Gasalla, Caros Perciavlle o Julio Bocca así como a "los más de mil artistas" que han pasado por el escenario del festival.

"Vamos a celebrarlo con más de 10 semanas de festival, más 40 noches de conciertos, y más de 60 artistas".

Verano 2026: los artistas de Medio y Medio

En el marco de la celebración de sus tres décadas el festival armó una grilla con algunos de los nombres que ya son una tradición en el verano de Punta Ballena y algunos artistas –nacionales e internacionales– que participarán por primera vez de la maratón artística de Medio y Medio.

Esta es la lista de participantes:

Los Auténticos Decadentes

Os Paralamas do Sucesso

Cuarteto de Nos

Ratones Paranoicos

Ruben Rada

Skay Beilinson

La Delio Valdez

Agarrate Catalina & León Gieco

Conociendo Rusia

Catupecu Machu

El Plan de la Mariposa

Zoe Gotusso

Kevin Johansen & Liniers

Louta

La Beriso

Cruzando el charco

Juana Molina

Paulinho Moska

Los Cafres

Coti

Hugo Fattoruso & Fernando Cabrera

Silvia Pérez Cruz

Kchiporros

Chacho Ramos

La Abuela Coca

Yami Safdie

Mosquito Samba de Roda

Zorrito Von

Florian

Julieta Rada

Mar Alba

Marttein

Hipnótica

Balta

La Grecia

Lisandro Skar

Mari Jasca

Leo Gandelman

El Purre

Ángela González

Funkchula

Paul Higgs

Fiesta Orum

Sandwich Piano Bar

Adrián Lacroix

Bla Bla & Cia.

La grilla completa con fechas detalladas de cada show se publicará el jueves 27 de noviembre en las redes del festival.

Cómo comprar entradas para el Festival Medio y Medio

La venta de entradas para el Festival Medio y Medio comenzará el viernes 28 de noviembre al mediodía para quienes las compren con tarjetas de crédito del banco BBVA de Uruguay.

La venta general comenzará el lunes 1 de diciembre a las 00:00 con todos los medios de pago: tarjetas de crédito, transferencias bancarias y compras internacionales en moneda local.

En cualquier caso la compra será a través de la plataforma de RedTickets.