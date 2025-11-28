Dólar
El Observador / Selección / URUGUAYOS

"Tuve una reacción de niño": Agustín Canobbio habló de su salida de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y dijo que nunca renunció y está "dispuesto a hablar"

"Son cosas que uno va aprendiendo en la vida, no solo en el fútbol”, señaló Agustín Canobbio, quien marcó dos goles para Fluminense; mirá el video

28 de noviembre 2025 - 7:32hs

Agustín Canobbio habló de su salida de la selección uruguaya 

@geglobo

El extremo uruguayo Agustín Canobbio consideró que tuvo una “reacción de niño” cuando dejó la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en la Copa América 2024 de Estados Unidos, molesto con algunas actitudes del entrenador, como manifestó tiempo después del torneo.

Este jueves, tras el partido en el que su equipo, Fluminense, goleó 6-0 a Sao Paulo con dos goles de su autoría, el primero de penal para abrir el marcador, le preguntaron por su situación con el combinado celeste.

“Acontecieron cosas que tienen que estar ahí. Ya lo hablé hace poco también a los periodistas”, dijo en conferencia de prensa.

Agustín Canobbio
Agustín Canobbio

Agustín Canobbio

“Son situaciones que suceden en el fútbol. Son cosas que... Tuve una reacción que creo que fue de niño. No tenía que reaccionar así. Son cosas que uno va aprendiendo en la vida, no solo en el fútbol”, agregó.

Agustín Canobbio
URUGUAYOS

El gran momento de Agustín Canobbio, capitán de Fluminense, y la postura de la selección uruguaya con el jugador que se alejó del combinado tras la Copa América

Agustín Canobbio
SELECCIÓN URUGUAYA

Agustín Canobbio tiene las puertas abiertas para Marcelo Bielsa; mirá lo que dijo sobre el jugador que se alejó de la selección uruguaya tras la Copa América 2024

Canobbio también habló de las declaraciones posteriores, sumadas a las que hizo Luis Suárez. “Después, cosas que sucedieron adentro, que salieron para afuera. Son cosas que también no pueden suceder dentro de lo que es una familia. Cuando peleas dentro de tu casa, no vas al shopping o al supermercado a decir que peleaste con tu hermano. No es así. Y eso sucede en el fútbol. Creo que se pasó muchas cosas por dentro que no tenían que pasar”, dijo.

Agustín Canobbio
Agustín Canobbio
Agustín Canobbio

“Mi situación es diferente a lo que pasó en la Copa América. Siempre intenté, trabajé para demostrar para mí lo que soy un jugador. Y si me necesitaban, siempre estaba a disposición. Nunca renuncié, como dije”, agregó. “Pero el ambiente allí era diferente, y después de lo que había pasado era más difícil estar allí”.

Canobbio también dijo estar dispuesto a una charla. “Pero como dije, estoy dispuesto a hablar para que la situación quede bien, porque nunca he peleado con nadie dentro de un grupo, nunca he peleado con nadie, nunca he tenido problemas con nadie”.

Lo que dijo Marcelo Bielsa sobre Agustín Canobbio

En su última conferencia de prensa, el pasado jueves 20 de noviembre, el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, habló sobre la situación de Agustín Canobbio, el volante de Fluminense que se alejó del combinado luego de la Copa América 2024.

Tras aquel torneo, el extremo realizó declaraciones en las que criticó el trato que recibió por parte del entrenador en la convivencia y concentraciones de la celeste.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa
Marcelo Bielsa en conferencia de prensa

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa

Al seleccionador le preguntaron si Canobbio, que ha tenido una gran temporada en Brasil, seguía en su carpeta como un jugador para volver a convocar, a quien nunca citó desde lo que pasó en la Copa América.

“Nunca dejé de considerarlo, nunca”, dijo Bielsa. “Pasó lo que pasó, dijo lo que dijo y yo seguí todos los fines de semana viendo sus actuaciones”.

“Hay jugadores que han cometido equivocaciones de las que yo creo que no hay regreso. Canobbio no es uno de esos jugadores, ni podría yo decir que ha cometido errores”, agregó.

“Dijo lo que pensaba, lo que sentía, y yo no tengo por qué condenarlo por eso. De hecho, siempre lo seguí viendo hasta el día de hoy. Ayer le ganaron a Flamengo 2 a 1”, comentó.

