Agustín Canobbio tiene las puertas abiertas para Marcelo Bielsa; mirá lo que dijo el sobre el jugador que se alejó de la selección uruguaya tras la Copa América 2024

Marcelo Bielsa habló sobre la situación de Agustín Canobbio, el volante de Fluminense que se alejó del combinado luego de la Copa América 2024

21 de noviembre 2025 - 9:13hs
Agustín Canobbio
Agustín Canobbio @Uruguay

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, habló sobre la situación de Agustín Canobbio, el volante de Fluminense que se alejó del combinado luego de la Copa América 2024.

Tras aquel torneo, el extremo realizó declaraciones en las que criticó el trato que recibió por parte del entrenador en la convivencia y concentraciones de la celeste.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa
Marcelo Bielsa en conferencia de prensa

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa

Este jueves al seleccionador le preguntaron si Canobbio, que ha tenido una gran temporada en Brasil, seguía en su carpeta como un jugador para volver a convocar, a quien nunca citó desde lo que pasó en la Copa América.

“Nunca dejé de considerarlo, nunca”, dijo Bielsa. “Pasó lo que pasó, dijo lo que dijo y yo seguí todos los fines de semana viendo sus actuaciones”.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa
SELECCIÓN URUGUAYA

“Hay jugadores que han cometido equivocaciones de las que yo creo que no hay regreso. Canobbio no es uno de esos jugadores, ni podría yo decir que ha cometido errores”, agregó.

“Dijo lo que pensaba, lo que sentía, y yo no tengo por qué condenarlo por eso. De hecho, siempre lo seguí viendo hasta el día de hoy. Ayer le ganaron a Flamengo 2 a 1”, comentó.

Lo que dijo Bielsa sobre Canobbio:

