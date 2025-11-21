Dólar
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa respondió al sorpresivo mensaje de Lucas Torreira y explicó la forma en que cuidó el prestigio del futbolista en su convocatoria

“Traté de ser lo más amable posible”, dijo Bielsa sobre su situación con Torreira, de quien señalo que “no lo manoseó”

21 de noviembre 2025 - 8:54hs
Lucas Torreira en su convocatoria a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa junto a Rodrigo Bentancur

Lucas Torreira en su convocatoria a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa junto a Rodrigo Bentancur

Foto: @Uruguay

Al respecto, le preguntaron si iba a volver a contar con el jugador en sus convocatorias, a quien citó este año por primera vez en junio, por Eliminatorias, cuando fue suplente y no ingresó ante Venezuela.

torreira.jfif

“Bueno, ¿usted cree que Torreira dijo eso porque cree que eso me va a acercar a convocarlo?”, dijo el DT. “¿Sí o no?”, le preguntó al periodista.

Marcelo Bielsa
“No es una invitación a que lo convoque”, comentó. “Mire, yo por Torreira hice lo máximo que hago en todos los casos. No dejé de mirar nunca sus partidos. Nunca dejé de mirar sus partidos. Él un día me llamó y me dijo, ¿por qué no me convoca? Yo le expliqué por qué no lo convocaba. Le digo, pero usted tiene derecho a ser convocado para que yo verifique de cerca ¿Cuáles son sus recursos? Torreira es un jugador, si usted ve la productividad que tiene Torreira en el Galatasaray, es un jugador de mucho peso, ¿me entiende? Yo conviví, estuvo con nosotros, conviví con él. Traté de ser lo más amable posible y compartirle mi idea futbolística y luego no lo volví a convocar”.

“Él juega en una posición donde en la selección uruguaya juega Valverde y Bentancur, ¿me entiende? Y Torreira un tipo de la elite europea en un gran equipo y tiene 28, 30 años. Yo tengo que ser respetuoso de eso y convocarlo si creo que tiene posibilidades de aspirar a un lugar que yo creo que está cubierto. A lo mejor él es mucho mejor que cualquiera de esos dos, pero yo elegí a otro. Obviamente Torreira, no está de acuerdo con mi elección y de manera elíptica me lo hace saber diciendo, está claro lo que dice, 'pasamos de Tabaréz a este', y bueno, ¿qué va a ser? Yo lo entiendo perfectamente, pero yo actué con él de la mejor manera posible. Lo respeto como jugador, lo respeto respecto a su actualidad futbolística. Lo entrené de cerca, que es un episodio indispensable para terminar de conocer a un jugador. Opté por otros. Y encima, no lo manoseo. Manosearlo es, te cito, sabiendo qué voy a elegir a otro”.

Lo que dijo Bielsa sobre Torreira:

Embed

Temas:

Marcelo Bielsa Lucas Torreira

EO Clips

