La canción del Canario Luna que "enloqueció" a Marcelo Bielsa y que mencionó en conferencia de prensa que se la hizo escuchar a los jugadores; mirá por qué

La conferencia de prensa de Marcelo Bielsa este jueves en el Estadio Centenario dejó varias expresiones y confesiones del entrenador, quien en un momento habló de música y de una canción de Washington “Canario” Luna , que conoció le hizo escuchar a los jugadores.

La canción que mencionó, si bien no recordaba su nombre y no estaba 100% seguro de que fuera del Canario Luna, fue “A los cuadros chicos” , cuya letra se la escribió Tabaré Cardozo para el disco “El tablado callejero” del año 2007.

Bielsa venía hablando de la emoción en el fútbol y se refirió a ese tema musical. “Y yo creo firmemente, firmemente, en que la emoción es el efecto que más difunde, que más permite el crecimiento de la virtud. Y se lo voy a poner como un ejemplo. Hay un, no sé si es milonga, no sé, yo no conozco de géneros musicales. Pero hay una canción que a mí me enloqueció cuando la escuché vinculada con el fútbol uruguayo. Casi le diría que una de las mejores canciones de fútbol que yo he escuchado" .

“El Canario Luna, el camión llevándolo. ¿La conoce la canción? Bueno, esa es una canción que si hay que ser de madera, para no emocionarse si amás el fútbol. Y mi charla técnica previa a un partido definitorio para nosotros, porque nosotros escuchamos las canciones pero no sabemos lo que estamos oyendo en términos de letra, no sé si me entienden. La escuchamos como si la música y la letra se escucharan y no que se entendieran. La música se entiende, la letra, la música se siente, la letra hay que entenderla. Bueno, a veces música y letra es lo mismo. Entonces yo a los jugadores les puse, vio que ahora la internet les da la canción escrita y dije, 'muchachos, escuchen lo que dice', porque eso es tan potenciador, tan, tan potenciador, que cuando nosotros éramos chicos, que amábamos al fútbol como locos, una chapita y una pared en blanco eran una pelota y un arco. La entrada a un garaje de una casa y un tomate o un zapallito que quedó ahí del verdulero que pasaba, era un arco y una pelota. Ese es el pasado de todos los que queremos al fútbol”, agregó.

“Y cuando uno remite a ese pasado, es muchísimo mejor jugador profesional de fútbol. ¿Me entiende? El jugador profesional de fútbol alimentado por el amateurismo. Obviamente, usted sabe cómo están jugando las proporciones de esa ecuación: amor incondicional por el juego, amor rentado por el juego. Cada vez los jugadores saben que necesitan volver a aquel jugador para ser mejores jugadores profesionales. Y encuentran en la selección el mejor escenario. Les da lo mismo si ganan plata o no ganan plata. Vienen buscando eso. Entonces, ¿cómo yo no voy a valorar el mensaje de que la emoción, el estado de ánimo, el clima, la convivencia, el estar juntos? Yo no soy parte, yo soy argentino, ¿me entiende? Para vivir todo esto hay que ser uruguayo, no se puede ser argentino y tener la pretensión de lo que te inoculó la historia y te hizo sentir de una manera. Me sucede a mí”.

“¿Usted sabe qué género es esa canción? Para poder decir si es una milonga, si es un tango”, consultó Bielsa.

“Es Murga, ¿no? Es Murga”, le respondieron.

“¿Ah, es Murga?”, dijo el DT. “Me parece que no. Pero bueno”. “A lo mejor está el señor Giordano que nos puede decir si es murga, canción...”, comentó.

“Bueno, sigamos. Entonces, lo que le quiero decir, que yo valoro mucho los mensajes del lugar y valoro mucho los mensajes vinculados como respecto de la convivencia, respecto de la interacción. Entonces, todas esas descripciones, no me puedo hacer cargo de que yo sustento lo que me atribuye. Entiende lo que le quiero decir, mire si yo voy a estar en desacuerdo con esa necesidad”.

Lo que dice la letra de “A los cuadros chicos” del Canario Luna

Los hinchas de cuadros chicos

Arrancan en un camión

Con la bandera en los hombros

Atadita a una ilusión

Si la razón los discute

Discuten con la razón

Con el viento siempre en contra

Aguantan el chaparrón

Salud, salud los hinchas de los hinchas de los cuadros chicos

Salud la barra de mi corazón

Salud, la camiseta más hermosa de este mundo

Salud, desde la panza de la vieja hasta el cajón

Los hinchas más veteranos

Se llevan un almohadón

Pasean de cancha en cancha

Con su radio a transistor

Reservan un diario viejo

De aquel año que subió

Y te dicen de memoria la gloriosa formación

Salud, salud los hinchas de los hinchas de los cuadros chicos

Salud la barra de mi corazón

Salud, la camiseta más hermosa de este mundo

Salud, desde la panza de la vieja hasta el cajón

El gorrito de botija se apolilla en un rincón

Lo deslumbran los colores que ven por televisión

Los hinchas de cuadros chicos

Se mueren del corazón

Si algún día por esas cosas

Su cuadro sale campeón

Salud, salud los hinchas de los hinchas de los cuadros chicos

Salud la barra de mi corazón

Salud, la camiseta más hermosa de este mundo

Salud, desde la panza de la vieja hasta el cajón