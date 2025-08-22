El gran momento de Agustín Canobbio, capitán de Fluminense, y la postura de la selección uruguaya con el jugador que se alejó del combinado tras la Copa América

El futbolista uruguayo Agustín Canobbio pasa por un gran momento en Fluminense de Brasil , club en el que es capitán, con asistencias y goles, lo que ha generado una gran interrogante: ¿puede volver a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa?

Cabe recordar que el futbolista de 26 años se alejó del combinado tras la Copa América 2024 de Estados Unidos, tras su recordada bronca en el partido por el tercer puesto y luego de hacer declaraciones a los pocos meses en las que reveló que "hubo mucha falta de respeto" del entrenador hacia él .

El festejo de Agustín Canobbio tras su gol a América de Cali

“Le dije que me faltó el respeto, se lo dije a la cara... Pero no pude hablar con él de lo que me hizo mentalmente”, contó.

Más de un año después de aquella Copa América, Canobbio pasa por un gran momento en Fluminense, donde los dirige Renato Gaúcho.

AMDEP120. CALI (COLOMBIA), 12/08/2025.- Agustín Canobbio (i) de Fluminense reacciona este martes, durante un partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre América de Cali y Fluminense en el estadio Pascual Guerrero de Cali (Colombia). EFE/ Ern Agustín Canobbio de Fluminense reacciona, durante un partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre América de Cali y Fluminense en el estadio Pascual Guerrero de Cali Foto: EFE

Luego de disputar el Mundial de Clubes de Estados Unidos, comenzó el segundo semestre del año en muy buen nivel.

Sus números indican que participó en cuatro goles en los últimos cinco partidos del Flu, con tres tantos (a Internacional de Sergio Rochet, a América de Cali por Copa Sudamericana, y a Fortaleza) y una asistencia, con participaciones cada 85 minutos.

Además, suma dos grandes chances creadas, seis pases decisivos, nueve finalizaciones (4 con gol) y 19 duelos ganados, según datos de Sofascore Brasil.

El golazo de Agustín Canobbio, quien fue capitán de Fluminense El golazo de Agustín Canobbio, quien fue capitán de Fluminense

“Canobbio crece en forma goleadora en Fluminense e iguala la temporada más goleadora de su carrera”, destacó días atrás el portal deportivo brasileño GloboEsporte, en el que se señala que lleva 9 goles marcados, con los que igualó su mejor registro en la temporada 2024 con Athletico Paranaense y los 7 que marcó con Peñarol en 2021.

Con su último gol ante Fortaleza se convirtió en el goleador del año en Fluminense.

¿Puede volver a la selección uruguaya?

La postura de la selección uruguaya con respecto a Agustín Canobbio sigue incambiada con lo que se pensaba sobre él a fines de noviembre del año pasado.

Uruguay Venezuela eliminatorias 2026 fecha 16/Marcelo Bielsa Marcelo Bielsa, técnico de la selección uruguaya Foto: Leonardo Carreño

En aquel momento, el director de selecciones, Jorge Giordano fue consultado por si el jugador podía volver a ser citado y se le mencionó si el jugador no había vuelto a ser convocado porque él se excluyó o porque Marcelo Bielsa no lo considera.

“Te puedo dar una respuesta como director de selecciones”, dijo Giordano a Carve Deportiva.

“Canobbio es elegible y depende del entrenador, no tiene nada que ver lo que él ha manifestado. Nosotros no vamos por ese lado, sino que es un tema del entrenador y de sus decisiones técnicas”, comentó.

Este viernes, tras el buen momento del jugador de Fluminense, Referí consultó a fuentes de la selección uruguaya y ratificaron que esa postura se mantenía.