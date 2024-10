"Hubo mucha falta de respeto": Agustín Canobbio rompió el silencio tras su cruce con Marcelo Bielsa y su salida de la selección de Uruguay

El jugador comenzó haciendo referencia a lo que fueron sus declaraciones cuando llegó al Aeropuerto de Carrasco tras la Copa América. “Dejé abierta una interpretación de cada uno y no fue lo ideal. Quería hablar y no era el momento porque se iba a hablar de que está enojado, de que no jugó… Te da tristeza, pero preferí callar, también para no manchar al grupo” señaló.

SELECCIÓN URUGUAYA "No me sorprende": la opinión de Diego Godín tras las fuertes declaraciones de Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa y qué expresó respecto a "bombear" al técnico

Luis Suárez vs Marcelo Bielsa: hay algo que no encaja en esta fractura expuesta en la selección de Uruguay

canobbio.mp4

“Sabía las consecuencias que se podían venir. En base a eso, actué igual, fui de frente, con mis códigos y valores que me inculcaron de chico, y me quedo tranquilo”.

Canobbio señaló que salió a hablar en este momento porque se lo está mencionando.

"Firmo abajo de todo lo que dijo Luis (Suárez), está en todo lo cierto", agregó sobre las recientes declaraciones de su excompañero.

"No pude hablar con él de lo que me hizo mentalmente"

El volante también reveló que tuvo un dialogo “duro” con Bielsa luego de lo que pasó en el último partido de la Copa América.

“Fue un diálogo duro, sabiendo lo que me iba a poder pasar o está pasando, de no poder defender a mi país. Pero me fui tranquilo, eso me dejó muy tranquilo porque me valoré, valoré lo que soy como persona y en base a eso me vine con cierta tranquilidad y pude expresarme y mirarlo a los ojos y decirle lo que me había pasado y me había hecho mentalmente”.

“Le dije que me faltó el respeto, se lo dije a la cara”, expresó. "Pero no pude hablar con él de lo que me hizo mentalmente", agregó.

Canobbio señaló que no habló con Bielsa de lo que lo afectó mentalmente.

“A él no se lo he comentado. Sí le dije que me faltó el respeto, a la cara. No me hundió lo de la Copa porque soy una persona muy fuerte mentalmente y tengo una familia detrás. Pero sí me costó volver a agarra ritmo de fútbol y a poder centrarme en mi club… Pero no pude hablar con él de lo que me hizo mentalmente. Capaz que me hizo más fuerte, puede ser, pero en el momento en el que estaba no creo que fuera necesario pasar por todo lo que pasé”.

-lcm5421-jpg..webp Agustín Canobbio Foto: Leonardo Carreño.

Canobbio manifestó que antes de la Copa América hubo un momento que le “chocó mucho” y que fue en el partido contra Ecuador por Eliminatorias. “Me echó la culpa de haber perdido un partido”, dijo, sobre ese encuentro.

“El trato desde 2023, que hubo una fecha en concreto que me impactó mucho… Voy a ser claro: a mí me echó la culpa de haber perdido un partido. O sea un jugador solo había perdido un partido, que fue contra Ecuador, que había hecho un gol, había generado la otra situación de gol… Somos 11 en la cancha y me echó la culpa de haber perdido un partido”, expresó.

Señaló que eso no fue en el vestuario y que fue “en un video análisis”. “Me terminó echando la culpa”, comentó. “En ese partido me sentí muy bien técnicamente”. “Me chocó mucho la manera en que me lo dijo”, expresó.

Canobbio expresó que dos semanas antes de la Copa América ya sabía que iba a ser suplente. “Llegando a la Copa América, a dos semanas del primer partido, ya él tenía su grupo, porque separaba 6 o 7 jugadores, sumando los sparrings, y hablaba con ese grupo. Nos dejaba a nosotros afuera para ver cómo hablaba con ellos”.

El futbolista también cuestionó el método de entrenamiento en la Copa América, separando al plantel en dos grupos de titulares y suplentes. “Tuve eso cortos minutos contra Colombia, pero es difícil también. Yo no entrené con ninguno de los compañeros que estaban jugando en ese momento y se te hacen cuesta arriba muchas cosas”, expresó.

El volante hizo un "trabajo especial para llegar bien a la Copa América" y se sintió "decepcionado". "Ver que todo eso se derrumbó dos semana antes de la Copa América fue duro", agregó.

000-33v43py-jpg..webp Agustín Canobbio, autor del 1-0 Rodrigo Buendia / AFP

Agregó que en un momento, cuando se dividió el plantel para los entrenamientos, tuvo un cruce de palabras con Bielsa. "Se me minimizó frente a todo el grupo. Ahí fue cuando Luis (Suárez) me dijo 'pará, dejame hablar a mí, no te expongas vos'. Fue a hablar, no recibió la respuesta en esos 7 minutos, y ahí fui yo a apaciguar las cosas para tener una convivencia tranquila y amena, y tampoco recibí una respuesta".

El futbolista señaló que también hubo “muchas contradicciones”. “(Bielsa) Me decía que había jerarquía dentro de un plantel y después se refería al grupo como que éramos todos iguales. A mí me hablaba de una cosa y al grupo de otra, y no terminaba yo entendiendo para dónde ir”. “Me enfrentaba a mí mano a mano como para marcar un mensaje claro al grupo de quién era el que mandaba y solo contra mío”, señaló.

“Por poner los pies arriba de una silla”

Canobbio puso como ejemplo algo que pasó en una charla en la que Bielsa decía “que se tenía que hacer una cosa como él quería”. “Estaba sentado escuchando y por tener mis dos piernas apoyada en las patas de la silla, me empezó a recriminar que era una falta de respeto y educación, ya metiéndose con la educación de mi familia. Cuando yo no estaba haciendo nada, solamente apoyándome en la parte de debajo de la silla”.

20240713 Agustín Canobbio se retiró mucho antes que sus compañeros de la selección de Uruguay por la zona mixta, sin dar declaraciones, tras el partido ante Canadá por Copa América 2024 Agustín Canobbio se retiró mucho antes que sus compañeros de la selección de Uruguay por la zona mixta, sin dar declaraciones, tras el partido ante Canadá por Copa América 2024

“Ahí ya lo miré como diciendo: pará un poco porque no soy un tipo que aguanta todas y ya venía de muchas”, comentó. “Ahí empecé a tener pocas pulgas y al final terminé estallando, que se vio la reacción y lo que vino prepartido antes de Canadá, que se me acercó y me dijo que estuviera atento, que iba a jugar y podía entrar. No solo me lo dijo a mí, se lo dijo a todos igual. Jugó un poco con mi mente y con todo lo que había pasado, ahí estallé”.

“Creo que es algo normal de una persona que tiene sentimientos, no somos robots”, expresó. “Creo que todos hubiesen hecho lo mismo en cada trabajo si un jefe los ningunea, maltrata o humilla de esa manera”.

El jugador de Athletico Parananese consideró que “no se va a dejar ningunear por nadie”. “Que haya ganado lo que sea o no, o que haya conseguido resultados, no le permite ni le da el poder de tratar de determinada manera a nadie. Si bien es el entrenador y el jefe de nosotros, hay gente por encima de él que tampoco se la respeta. Son tratos, maneras, se lo dejó hacer eso y él aprovecha el poder ese. No creo que sea así”.

¿Qué ocurrió con Canobbio y los sparrings con Bielsa?

Canobbio también aclaró qué fue lo que pasó con los sparrings, los tres juveniles que Bielsa llevó a la Copa América, y el malentendido ante las versiones que señalaron que había sido alcanzapelota en entrenamientos de ese torneo.

Luis Suárez y lo que pasó con Canobbio Luis Suárez y lo que pasó con Canobbio

“No tiene porque llamar de una lista de 26 profesionales, que están cumpliendo el sueño de representar a su país, y sí, se me dijo de ser sparring, me pidieron que hiciera esos pases, que no es muy alejado de ser un alcanzapelota”, comentó.

“Nunca se espera uno que lo tomen de esa manera, mismo habiéndose preparado como me prepare y que me toque esa situación. Es difícil. Por ejemplo, trabajas en una oficina para hacer un deber y viene tu jefe y, con todo respeto, te pone a lavar los baños. ¿No te vas a calentar?”.

“Es lo que me pasó un poco a mí. No es un berrinche que tuve o que soy un caprichoso”, señaló.

Canobbio señaló que antes de la Copa América, al saber que iba a ser suplente y de otros hechos que pasaron, pensó en dejar el torneo e irse a su casa.

canobbio.jpg Agustín Canobbio

“Cuando se me dijo que era tercer suplente faltando dos semanas para la copa, la peleé igual porque sabía que los grupos ganan los campeonatos”, expresó. “Antes de empezar la Copa se me pasó por la cabeza irme a Brasil a defender a Athletico porque fue muy duro”. Señaló que sintió eso “en cada situación de falta de respeto, de humillación, de minimización en el grupo”.

Canobbio agregó que él no fue el único jugador que utilizaron como sparring en el grupo.

También comentó que, pese a todo, se quedó en el torneo por "la celeste" y "pensando en que podía revertir la situación".

“Me sacaron” y lo que dijo Luis Suárez

Consultado sobre qué le había contestado Bielsa sobre su reacción después del partido contra Canadá, señaló: “No, me sacaron, no hubo respuesta”. “Mejor, porque no era momento de intercambiar. Creo que fue más que nada una minimización y en base a eso respondí a la manera en la que él me estaba diciendo eso”.

Canobbio también se refirió a lo que dijo Suárez de cuando Bielsa le pidió a los jugadores que no pararan a saludar a los hinchas en la Copa América. “Después ves que (Bielsa) sale a hablar y decir que nos debemos a nuestro pueblo y nuestra hinchada. Y te tira eso en privado. Son cosas que te impactan”.

000-32xq7kp-jpg..webp Valverde, Suárez y Canobbio tras la eliminación Pablo Porciúncula / AFP

Según Canobbio, por esa situación Suárez se expresó públicamente sobre el tema.

“Luis salió a defender al grupo y a la selección. Pero no es nada en contra de él, sino lo que está pasando dentro de la selección y que a él lo entristece. Quince años diciendo el camino es la recompensa y ahora lo más importante es el resultado por dos partidos”, señaló Canobbio, quien le agradeció al goleador histórico de la celeste por salir a hablar del tema.

El futbolista señaló que los integrantes del Ejecutivo de la AUF en la Copa América estaban al tanto del trato de Bielsa con los jugadores.

“Sí, pero callaron. Porque les comentaron la situación que había vivido apenas llegamos a Palm Beach, me ninguneó ante un grupo. Decidieron hacer vista al costado".

“Después de lo que había pasado en la reunión con el destrato por tener los pies en la pata de una silla, diciendo que era una mala educación. Acto siguiente él lo estaba haciendo en una charla solo con el grupo (…) Era más que nada para darme a mí y marcar un mensaje claro al grupo. Pero, ¿qué, no importa lo que me pase a mí por dentro? Mis compañeros ya me miraban como diciendo ‘parece broma, una joda’. No, no era así. Me la banqué. Pero se hicieron todos (los dirigentes) mirada al costado y siguieron. Nunca nada, ni siquiera un mensaje se cayó después, preguntándome… Tampoco lo espero, porque no espero nada de nadie. Continué con mi vida, con dolor porque no puedo cumplir el sueño de defender a mi país, y más en el momento individual en el que vivo”, expresó.

Canobbio también coincidió con Suárez sobre el cambio que hay en el clima y en el día a día en Complejo Celeste, lo que él consideraba una “casa” para los futbolistas.

“Es otro Complejo, otro ambiente, otra energía, como se dijo”, señaló. “Hoy en día no se sentía así. Llegabas con nervios de lo que te podía decir, de cómo te lo diga, de cómo te trate… Era un nerviosismo el llegar, el saber qué va a pasar... Eran muchas cosas que se vivían antes y que ahora no te da esa felicidad de llegar al complejo. Ya no era lo mismo. Se ve en los rostros”.

El futbolista agregó que hubo “situaciones extrañas” que se percibieron en el Complejo y en la concentración en la Copa América, con respecto a momentos de distensión como jugar al truco o hacer un fogón. “Estaba todo analizado, como estructurado. Son métodos, no entiendo… Fue un cambio muy grande en ese sentido que lo percibimos. Tratamos de de disfrutar más allá de todo lo que pasó, no en mi caso”.

“Fue un cambio de esos momentos de disfrute que te da el fútbol, de jugar un truco o tomar un mate, de que estén analizando y viendo todo, como lo hacía, quién lo hacía, de qué manera… Fue bastante duro”.

Con respecto a la recordada conferencia de prensa de Bielsa tras el partido ante Colombia y los incidentes, señaló que fue “un desvío de lo que tenía que haber hecho más énfasis”, y no “de lo que había pasado en la cancha”, en referencia al partido que había perdido Uruguay. “Y después de la Copa América se habló más de eso y de mi berrinche, que de lo que realmente se tendría que haber hablado (...) Se habló más de otra cosa que de fútbol".