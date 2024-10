José María Giménez tras los dichos de Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa: "Hubo cosas que no nos sentimos cómodos, pero estamos con el entrenador al 100%"

Giménez señaló que lo que dijo Suárez “fueron cosas de la convivencia”.

“Se habló, seguro se vuelva a hablar y lo hablaremos de puertas adentro, y todos aportando lo que sea lo mejor posible”, señaló, indicando que ya hablaron del tema y espera que vuelvan a hacerlo en estos días de convocatoria para los partidos ante Perú y Ecuador.

20240710 CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 10: Jose Maria Gimenez of Uruguay sings the national anthem prior to the CONMEBOL Copa America 2024 semifinal match between Uruguay and Colombia at Bank of America Stadium on July 10, 2024 in Charlotte, North Caro

José María Giménez

Tim Nwachukwu/Getty Images/AFP