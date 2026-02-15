Josema Giménez pidió disculpas tras la goleada que sufrió Atlético de Madrid ante Rayo Vallecano del Pacha Espino; Federico Viñas dio una asistencia

Con un once totalmente renovado, Atlético de Madrid encajó su segunda derrota consecutiva en LaLiga de España este domingo ante Rayo Vallecano por 3-0, en un duelo madrileño desplazado a Leganés en el que enteró prácticamente sus esperanzas de pelear por el título.

A falta de 13 jornadas para el final, Atlético es decididamente un equipo de blanco o negro. Capaz, el jueves, de golear a Barcelona (4-0) por Copa del Rey , o incluso cantarle lotería a Betis (5-0), y de caer, días después, ante el mismo Betis (1-0) o frente a un Rayo en plena crisis.

Ya descolgados en la lucha por el título , los colchoneros (cuartos, 45 puntos) bajaron los brazos en el césped del estadio municipal de Butarque, solución de emergencia para que el partido se disputara debido al estado alarmante del césped de Vallecas, la casa de Rayo.

Los jugadores dirigidos por Diego Simeone, que realizó nueve cambios en su once inicial respecto a la ida de la semifinal de la Copa del Rey del jueves ante Barça, quedan a 15 puntos de Real Madrid (primero, 60 unidades) y a 13 del Barça (segundo, 58 puntos), antes de su desplazamiento a Girona este lunes.

Este domingo, en un estadio apenas medio lleno, los rojiblancos se dejaron sorprender al final de la primera parte con una internada del lateral rumano Andrei Ratiu culminada por el extremo español Fran Pérez (40'), y luego con un disparo de Isi Palazón rechazado por el golero esloveno Jan Oblak pero bien aprovechado por el experimentado Óscar Valentín (45').

El joven defensa senegalés Nobel Mendy, exjugador de Paris FC, amplió la ventaja de cabeza (76') en el tramo final del encuentro.

Estos tres goles fueron celebrados tímidamente por los pocos aficionados de Rayo presentes en las tribunas, que aprovecharon sobre todo la ocasión para volver a pedir la dimisión de su presidente, Raúl Martín Presa.

Esta victoria, la primera desde 2013 contra Atlético, supone un enorme golpe para los franjirrojos (16º, 25 puntos) en la lucha por la permanencia.

Alfonso "Pacha" Espino fue titular en Rayo, jugó a muy buen nivel y completó los 90'.

20260215 PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP Foto por PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP Rayo Vallecano's Uruguayan defender #22 Alfonso Espino fights for the ball with Atletico Madrid's Argentine defender #16 Nahuel Molina Lucero during the Spanish league football ma Alfonso Espino y Nahuel Molina Foto: Pierre Philippe Marcou/AFP

En la Liga de Campeones de Europa, Atlético viajará el miércoles a Brujas para la ida del playoff de octavos, sin que se pueda predecir cuál de sus dos caras mostrará.

Giménez, quien disputó los 90 minutos, realizó una profundo autocrítica al término del partido, entrevistado por DAZN: "No jugamos al 100%, es la realidad. Cuando jugamos al 99% nunca nos dio y no nos va a dar ahora. Es una pena, es una tristeza porque hicimos un gran partido el otro día, estábamos enchufados, pero cuando te pensás que solo poniéndote la camiseta de Atlético de Madrid vas a ganar, ahí es cuando le errás".

"No hicimos lo que tendríamos que haber hecho. A pedir disculpas. No fuimos los mejores cuando ganamos el otro día ni somos los peores ahora que perdimos 3 a 0 pero la verdad es que hay cosas por corregir y lo que pasó hoy no tiene que volver a suceder", agregó.

Athletic se acerca

Antes, Athletic Bilbao (noveno, 31 puntos), que iba perdiendo hasta el minuto 58, remontó 2-1 ante el ascendido Oviedo (20º y colista, 16 unidades) para alcanzar a su vecino y rival, Real Sociedad (8º, 31 enteros), derrotada 4-1 por Real Madrid la víspera.

El gol de Oviedo fue obra de Ilyas Chaira con una asistencial del delantero uruguayo Federico Viñas, quien jugó los 90'. Guillermo Almada dejó en el banco a Nicolás Fonseca que entró a los 65' mientras que Thiago Borbas no ingresó.

Los rivales vascos, que se reencontrarán dentro de dos semanas para el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey (1-0 en la ida para la Real Sociedad), se sitúan ambos a cuatro puntos de la sexta plaza, que da acceso a la UEFA Conference League.

En su visita a Mallorca (16º, 24 puntos), Betis (quinto, 38 puntos) tendrá una oportunidad de oro para acercarse al top 4 este domingo, tras la derrota 2-1 de Villarreal (cuarto con 45) el sábado en casa de Getafe (11º, 29 unidades).