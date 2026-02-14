Getafe venció 2-1 al Villarreal con dos goles uruguayos: mirá los tantos de Mauro Arambarri y Martín Satriano, que se estrenó en LaLiga de España

El Getafe venció 2-1 al Villarreal con dos goles de los futbolistas uruguayos Mauro Arambarri y Martín Satriano , y sumó tres puntos fundamentales en su pelea por evitar el descenso en LaLiga de España .

El equipo "Azulón" lo arrancó ganando a los 40 minutos . Un penal contra el argentino Luis Vázquez terminó en los pies de Arambarri , que puso el 1-0 con un potente derechazo al medio del arco defendido por Luiz Junior .

Es el quinto gol del mediocampista uruguayo esta temporada , en 24 partidos disputados de LaLiga. Además, es su segundo partido consecutivo con un gol , tras anotar en la victoria 2-0 ante el Alavés de la pasada fecha.

¡GETAFE ABRIÓ EL MARCADOR DE PENAL! Arambarri le rompió el arco a Júnior y puso el 1-0 ante Villarreal. #LaLigaEnDSPORTS #GetafeVillarreal pic.twitter.com/kR9tvf20zd

A los 52 llegó el segundo tanto del Getafe. Juan Iglesias envió un centro desde la banda izquierda y Martín Satriano se anticipó al golero del Villarreal para poner el 2-0 .

El uruguayo Matías Abaldo convirtió un golazo en el triunfo de Independiente ante Lanús: mira el video

Guillermo Almada, entrenador uruguayo del Real Oviedo, volvió a hablar de Fonseca y Borbas: mira lo que dijo

El delantero uruguayo, cedido al Getafe desde el Lyon para el segundo semestre de la temporada 2025/2026, anotó su primer tanto con el equipo de Madrid en LaLiga, en la que ya lleva cinco partidos disputados. En el primer semestre aportó tres goles en 19 partidos al Lyon.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2022712379939696826?s=20&partner=&hide_thread=false ¡LLEGÓ EL SEGUNDO DE GETAFE!



Gran presión del equipo local para recuperar el balón, tirar un centro y que Satriano gane por arriba y estire la diferencia ante Villarreal.#LaLigaEnDSPORTS#GetafeVillarreal pic.twitter.com/y4RPzAX1aN — DSPORTS (@DSports) February 14, 2026

A los 76 minutos Georges Mikautadze anotó el descuento para el Villarreal, en el que fue titular el también uruguayo Santiago Mouriño. En Getafe, además, ingresó para disputar los últimos minutos del encuentro Sebastián Boselli.

Con esta victoria Getafe alcanzó la décima ubicación de LaLiga con 29 puntos, siete puntos por encima del Rayo Vallecano, el último en la línea del descenso, aunque con dos partidos más. Hace cuatro partidos que no conoce la derrota, con dos victorias consecutivas y dos empates.

Villarreal, en tanto, se ubica en la cuarta posición del torneo con 45 puntos, en zona de clasificación a la Champions League y siete puntos por encima del Betis, su más inmediato perseguidor.