El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Getafe venció 2-1 al Villarreal con dos goles uruguayos: mirá los tantos de Mauro Arambarri y Martín Satriano, que se estrenó en LaLiga de España

Santiago Mouriño fue titular en el Villarreal, mientras que Sebastián Boselli ingresó en los últimos minutos para el Getafe, que se alejó de la zona del descenso

14 de febrero 2026 - 16:32hs
Mauro Arambarri celebra su gol para el Getafe

El Getafe venció 2-1 al Villarreal con dos goles de los futbolistas uruguayos Mauro Arambarri y Martín Satriano, y sumó tres puntos fundamentales en su pelea por evitar el descenso en LaLiga de España.

El equipo "Azulón" lo arrancó ganando a los 40 minutos. Un penal contra el argentino Luis Vázquez terminó en los pies de Arambarri, que puso el 1-0 con un potente derechazo al medio del arco defendido por Luiz Junior.

Es el quinto gol del mediocampista uruguayo esta temporada, en 24 partidos disputados de LaLiga. Además, es su segundo partido consecutivo con un gol, tras anotar en la victoria 2-0 ante el Alavés de la pasada fecha.

A los 52 llegó el segundo tanto del Getafe. Juan Iglesias envió un centro desde la banda izquierda y Martín Satriano se anticipó al golero del Villarreal para poner el 2-0.

Guillermo Almada, DT del Real Oviedo de España

Guillermo Almada, entrenador uruguayo del Real Oviedo, volvió a hablar de Fonseca y Borbas: mira lo que dijo

Matías Abaldo celebra su primer gol para Independiente desde su llegada; fue ante Atlético Tucumán

El uruguayo Matías Abaldo convirtió un golazo en el triunfo de Independiente ante Lanús: mira el video

El delantero uruguayo, cedido al Getafe desde el Lyon para el segundo semestre de la temporada 2025/2026, anotó su primer tanto con el equipo de Madrid en LaLiga, en la que ya lleva cinco partidos disputados. En el primer semestre aportó tres goles en 19 partidos al Lyon.

A los 76 minutos Georges Mikautadze anotó el descuento para el Villarreal, en el que fue titular el también uruguayo Santiago Mouriño. En Getafe, además, ingresó para disputar los últimos minutos del encuentro Sebastián Boselli.

Con esta victoria Getafe alcanzó la décima ubicación de LaLiga con 29 puntos, siete puntos por encima del Rayo Vallecano, el último en la línea del descenso, aunque con dos partidos más. Hace cuatro partidos que no conoce la derrota, con dos victorias consecutivas y dos empates.

Villarreal, en tanto, se ubica en la cuarta posición del torneo con 45 puntos, en zona de clasificación a la Champions League y siete puntos por encima del Betis, su más inmediato perseguidor.

uruguayo Mauro Arambarri Martín Satriano Getafe Villarreal LaLiga España Santiago Mouriño

Ignacio Alonso tras la reunión con Yamandú Orsi por el Mundial 2030 otra
DERECHOS DE TV

Efectos de la negociación por los derechos de TV: AntelTV ya no transmite el fútbol uruguayo

Flavio Perchman habló con Referí antes del silencio que promete por dos semanas: Quiero terminar la gestión siendo tricampeón del Uruguayo
ENTREVISTA

Flavio Perchman habló con Referí antes del silencio que promete por dos semanas: "Quiero terminar la gestión siendo tricampeón del Uruguayo"

Brian Rodríguez
FÚTBOL

Un club europeo ofreció más de US$ 10 millones por Brian Rodríguez y se puede ir de América de México

El tremendo golazo del uruguayo Juan Manuel Gutiérrez, exjugador de Nacional, en Argentina: mira el video

El tremendo golazo del uruguayo Juan Manuel Gutiérrez, exjugador de Nacional, en Argentina: mira el video

