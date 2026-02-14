Un muerto y dos heridos en dos ataques a tiros ocurridos este sábado en Montevideo

Un hombre de 28 años fue asesinado a tiros y otro está herido luego de que la camioneta en la que circulaban se incrustara en una casa del barrio Las Acacias, en Montevideo. En otro episodio ocurrido este sábado, otro hombre fue herido de un disparo cuando lo asaltaron en la calle.

El incidente en Las Acacias fue descubierto por la policía luego de que recibieran una alerta del sistema ShotSpotter , que se activa al detectar el disparo de armas de fuego.

Al llegar al lugar, en el cruce de las calles Juan Acosta y Gregorio Pérez, encontraron a una camioneta Ford incrustada en una casa . El vehículo, del modelo Ecosport, tenía impactos de bala en el parabrisas.

Dentro estaba el fallecido, con un balazo en el torso. Se trataba de un hombre de 28 años con antecedentes penales. Cerca del vehículo estaba tirado su acompañante, herido luego del choque con la casa, que sufrió un corte en el cuello y otro en el cuero cabelludo.

Un hombre fue herido en un asalto

La Policía informó que también este sábado un hombre de 18 años recibió un disparo, por el que está internado en la policlínica de Capitán Tula.

La policía habló con el joven, que contó que fue interceptado por cuatro hombres armados mientras circulaba en su moto por la avenida Aparicio Saravia, a la altura del cruce de la calle Trápani, en el barrio Marconi.

Los ladrones lo hicieron bajar de la moto y en ese momento le dispararon en el pecho. Luego, le robaron el vehículo, sus championes y su billetera.

El joven será trasladado e intervenido por su herida, mientras la Policía investiga el episodio.