Un hombre de 27 años está detenido y a disposición de la Justicia después de que este sábado agrediera a un chofer de ómnibus de la línea 169, de la empresa Cutcsa, al que le pegó después de que el conductor se negara a dejarlo sacar boleto por intentar pagar con $500.
Un hombre está detenido por agredir a un chofer de ómnibus: quiso pagar con $500 y el conductor no aceptó porque no tenía cambio
El incidente ocurrió en el Cerrito; el agresor, de 27 años, está detenido y a disposición de la justicia tras agredir al chofer de la línea de ómnibus 169