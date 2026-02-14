Un hombre está detenido por agredir a un chofer de ómnibus: quiso pagar con $500 y el conductor no aceptó porque no tenía cambio

Un chofer de ómnibus fue agredido este sábado Foto: Leonardo Carreño

Un hombre de 27 años está detenido y a disposición de la Justicia después de que este sábado agrediera a un chofer de ómnibus de la línea 169, de la empresa Cutcsa, al que le pegó después de que el conductor se negara a dejarlo sacar boleto por intentar pagar con $500.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Según informó Jefatura a través de un comunicado, el hombre subió al ómnibus en la esquina de General Flores y Honduras, en el límite del barrio Cerrito. Al intentar pagar el boleto, el chofer le dijo que no tenía cambio y que por lo tanto, no lo podía dejar subir.

De acuerdo al comunicado, citado por Montevideo Portal, ante esa respuesta el hombre comenzó a insultar al chofer, y luego le quitó las llaves del vehículo, antes de darle un golpe de puño. En ese momento el conductor detuvo el vehículo e interrumpió el viaje, además de contactar a la Policía.

El conductor fue atendido por una emergencia médica que luego de diagnosticar que había sufrido un "traumatismo facial", lo trató y dio de alta en el lugar. Mientras la justicia investiga, el agresor fue detenido y está a la espera de lo que resuelva Fiscalía.