Inumet emitió pronóstico especial para Carnaval: se esperan tormentas en varias zonas del país

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) dio a conocer este viernes el pronóstico especial para los días centrales del feriado de Carnaval. Según el informe oficial, se espera una desmejora en las condiciones climáticas que afectará de forma dispar al territorio nacional durante el lunes 16 y el martes 17 de febrero.

Para la jornada del lunes, el organismo prevé una mañana templada que dará paso a una tarde cálida. El cielo se presentará de nuboso a cubierto en gran parte del país.

Sin embargo, la atención se centra en la tarde-noche , momento en el que se espera una desmejora en el litoral oeste y el norte del Uruguay. En estas zonas se prevén precipitaciones y el desarrollo de tormentas aisladas, lo que podría afectar las actividades al aire libre programadas para el cierre de la jornada.

Para el martes, Inumet indica que las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos respecto al día anterior. El cielo oscilará entre algo nuboso y nuboso en la mayor parte del país.

El punto crítico de la jornada se situará nuevamente sobre el litoral oeste, donde se prevé la probable formación de tormentas durante el transcurso del día. En el resto del territorio, las condiciones se mantendrían más estables, aunque bajo una nubosidad persistente.

Las autoridades recomiendan a quienes se encuentren en las zonas mencionadas mantenerse informados sobre posibles actualizaciones de alertas meteorológicas de corto plazo.

