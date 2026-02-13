Dólar
/ Carnaval / Cultura y Espectáculos / CARNAVAL 2026

Mariana Romano fue ovacionada en el Teatro de Verano tras su despido de Pasión de Carnaval

La comunicadora recibió el aplauso del público del Teatro de Verano luego de que se conociera su desvinculación del programa Pasión de Carnaval

13 de febrero 2026 - 18:39hs
El público del Teatro de Verano no solo aplaudio a los conjuntos que se presentaron en la etapa del pasado jueves, sino también a una carnavalera. Mariana Romano, recibió una ovación de parte del público del Concurso Oficial luego de haber sido despedida del programa Pasión de Carnaval tras 18 años al aire.

"Sabés lo que te queremos", le dijo la presentadora del Ramón Collazo, Paola Bianco, desde el escenario; según se puede escuchar en un video que fue compartido en sus redes sociales donde se ve también el aplauso del público. "Mariana, un beso grande", agregó su colega Álvaro Recoba.

El comienzo de la temporada 2026 de Pasión de Carnaval, el ciclo de VTV encargado de las transmisiones del Concurso, estuvo marcado por la salida de una de la periodista encargada de los móviles y entrevistas a los componentes de los conjuntos.

Luego de su desvinculación, la comunicadora contó en el programa Ciudad viva, que conduce Tania Tabárez en TV Ciudad, que sintió que el despido "fue un balde de agua fría" por el momento en el que se dio, a pocas horas del comienzo de una nueva edición del concurso de Carnaval.

"Hice el Desfile, me despedí de la transmisión diciendo 'hasta mañana, que nos reencontramos en el Desfile de Escuelas de Samba'. Dije 'hasta mañana' y me llamaron para una reunión al día siguiente y me echaron", recordó.

En la pantalla no se dijo nada. La transmisión del Concurso arrancó el lunes y la gente me preguntaba si estaba bien, porque nadie se imaginaba que me habían echado”, y eso la llevó a querer publicar su mensaje en redes para anunciar su desvinculación. "La gente merecía saber lo que estaba pasando", dijo en relación a la publicación que hizo luego en sus redes sociales.

