Las lágrimas de Marcelo Fernández al aire después de la retirada de Don Bochinche en el Teatro de Verano: "imposible salir ileso"

La emoción de Marcelo Fernández con la retirada de Don Bochinche

El paso de la murga Don Bochinche & Compañía, una de las históricas del Carnaval montevideano que este año volvió a participar del Concurso oficial, emocionó a Marcelo Fernández, el periodista y analista del programa de VTV Pasión de Carnaval. Fernández no pudo contener las lágrimas tras la retirada del conjunto, en un momento que se hizo viral en redes.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Don Bochinche se presentó por segunda vez en el Teatro de Verano el pasado jueves, y desde entonces el video de la emoción de Fernández no ha dejado de circular. La reacción del periodista fue provocada por el final del espectáculo de la murga, una canción compuesta por Eduardo Rigaud que refiere a la influencia de los padres y el escuchar murga desde niño en el luego dedicar la vida al Carnaval.

Con cinco años me llevaban a la murga, todos los días con mi padre iba a ensayar, sabía los bailes y si había letra nueva yo la aprendía primero que los demás, dice la letra en uno de sus pasajes. En una entrevista con La diaria, Rigaud contó que escribió la canción pensando en su propia vida, y dijo que al momento de sentarse frente a la hoja en blanco "me reencontré con ese gurí que andaba con el papá todas las noches por los tablados. Me movilizó irme al nacimiento de este amor por el carnaval que tuve toda mi vida: verlos de abajo, soñar algún día poder subir, ponerme un traje. Decidí contar un cuento".

"Perdonen, la puta madre": la emoción de Marcelo Fernández al aire Tras la bajada de la murga del escenario del Ramón Collazo, sus compañeros de programa dieron paso a Fernández para que hiciera su habitual análisis y compartiera sus impresiones del espectáculo inmediatamente enseguida de verlos. Sin embargo, el comentarista apenas alcanzó a esbozar un par de frases antes de que lo sobrepasara la emoción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OutCarnaval/status/2022368704151896212&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/6xpFH8cYQL — Out of context CARNAVAL (@OutCarnaval) February 13, 2026 "Imposible salir ileso después de escuchar esta retirada", dijo Fernández, peleando con las lágrimas. "Impresionante", agregó. Con una risa y un gesto hacia la cámara, Fernández dijo a sus compañeros y a la audiencia "perdonen, la puta madre", y no pudo seguir. Sus compañeros en el estudio, Nelson Burgos y Rosario Rodríguez, lo respaldaron y comentaron que su emoción era el mejor reflejo de lo que genera la canción. "Son válidas las lágrimas de emoción, eso nos pasa a todos a todos los que queremos al Carnaval, a todos los que amamos la murga", comentó Rodríguez. "Chelo, dejate de embromar, ese amor que vos sentís por la murga, largalo. Más allá de que trabajamos en televisión, sacalo para afuera", lo alentó Burgos, mientras Fernández volvía a intervenir, ya repuesto. Embed - Don Bochinche y Cia - Etapa 4 - Segunda Rueda - Carnaval 2026