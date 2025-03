La dura crítica desde Tenfield a la organización del Carnaval: "No están cuidando al público ni a los que tienen que ir a laburar"

"Estoy loco de la vida con el nivel artístico del Carnaval. Hay que reconocer el nivel artístico de todos los que están arriba y abajo del escenario. En eso yo no cambiaría nada del Carnaval. El espectáculo lo tenés", comenzó Fernández en el fragmento que fue compartido por la cuenta oficial de Tenfield con el mensaje: "Cuidemos el arte nacional. Y no descuidemos al público. A través de este editorial, el doctor Marcelo Fernández opina sobre algunas fallas organizativas que, con eficiencia y sentido común, podrían revertirse fácilmente de cara al Carnaval 2026."

"Pero la organización de un montón de cosas tiene que acompañar. No podemos seguir evaluando los conjuntos con un reglamento del siglo pasado, por ejemplo. No podemos seguir pensando que los espectáculo se siguen haciendo como antes ", siguió. Su referencia apunta a la mención en arte digital, que según especificó va para "el laburo en pantallas" de los conjuntos y es una de las actualizaciones que acompaña el desarrollo tecnológico de los espectáculos.

Fernández apuntó, luego, a un calendario que, teniendo en cuenta la posibilidad de lluvias, podría haber sido más acotado y efectivo.

"Cuando se armó una liguilla de ocho etapas ya se sabía que el pronóstico del tiempo era malísimo. ¿Por qué no quedarnos con seis etapas? Seguro que ahora hay mucho menos gente mirando de lo que hubiera estado mirando el viernes o el sábado. ¿Se dan cuenta que por primera vez en la historia por el Día de la Mujer se suspendieron dos etapas, la del viernes y la del sábado? Nunca había pasado. Si tenemos un problema extraordinario las soluciones también tienen que ser extraordinarias, no podemos morir con las botas puestas y decir 'ta, lo hacemos el domingo o el lunes, no pasa nada'".

Fernández dijo que "no están cuidando al público, ni a los componentes de los conjuntos que tienen que ir a laburar".

"¿Te das cuenta de las contradicciones? La intendencia de Canelones organizando un desfile de llamadas divino con miles de personas, y nosotros acá con problemas porque no podíamos hacer la etapa. La noche de fallos la hubiéramos hecho anoche, pero no la quieren hacer, porque sospechan que se pueden filtrar los resultados. Ya es momento de que esta transmisión sea por horario central, a las 9 de la noche. Es la noche que están esperando todos los carnavaleros, merecen todas esas personas que esta noche de fallos se de en horario central para que todos la puedan ver, y la murga que gane festeje a la 1 de la mañana y no a las 5".

El periodista aseguró que desde el programa comparten "la gran molestia que invadió a toda la gente por la decisión de terminar de domingo para lunes".

"Me animo a decir que si el año que viene vuelve a suceder, no aprendimos nada. Es demasiado grande el Carnaval para que las cuestiones organizativas no terminen de redondearlo. Hace dos o tres días, Cifra dio a conocer una encuesta que habla de que al 60% de los uruguayos le interesa carnaval, consume carnaval, va al tablado, lo mira por la tele. Estaría bueno cuidarlo. El 60% es un montón. Es mucha gente. Cuidemos la maquinita", cerró Fernández.