El Observador / Fútbol Internacional / Edinson Cavani

Regresa Edinson Cavani: el delantero uruguayo será convocado en Boca Juniors para enfrentar a Platense

Edinson Cavani integrará la lista de convocados de Boca Juniors por primera vez en el año, ya que se siente mucho mejor de la lumbalgia

14 de febrero 2026 - 9:29hs
El festejo de Edinson Cavani tras su gol ante Tigre en La Bombonera

El festejo de Edinson Cavani tras su gol ante Tigre en La Bombonera

El delantero uruguayo Edinson Cavani formará parte de su primera lista de convocados en el año con Boca Juniors, ya que luego de entrenar en reiteradas oportunidades a la par de sus compañeros, se siente mucho mejor de la lumbalgia y estará entre los citados para el duelo ante Platense el próximo domingo en La Bombonera.

Luego del entrenamiento del viernes, Claudio Úbeda definió a los convocados de Boca para recibir a Platense el próximo domingo desde las 19:30. Las dos novedades son los regresos de Edinson Cavani y Lucas Janson.

Cavani
Edinson Cavani en el entrenamiento de Boca Juniors

Edinson Cavani en el entrenamiento de Boca Juniors

El uruguayo está mucho mejor de la lumbalgia que lo tuvo a maltraer durante toda la pretemporada y por primera vez en el año fue citado por el entrenador. Janson, por su parte, se recuperó del desgarro grado II en el oblicuo abdominal izquierdo.

Estos regresos son una gran noticia para Boca, que poco a poco recupera soldados en la ofensiva luego de la plaga de lesiones que azotó al plantel durante los primeros días del año.

la decision de claudio ubeda, tecnico de boca juniors, con edinson cavani para el partido ante velez sarsfield de este domingo
ARGENTINA

La decisión de Claudio Úbeda, técnico de Boca Juniors, con Edinson Cavani para el partido ante Vélez Sarsfield de este domingo

Edinson Cavani y Miguel Merentiel

Con Miguel Merentiel pero sin Edinson Cavani: la posible formación de Boca Juniors para enfrentar a Vélez

Con el uruguayo Miguel Merentiel y Ángel Romero a disposición, más los juveniles Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini como alternativas, Cavani y Janson ya podrán ser considerados por Úbeda para los próximos partidos y tener más opciones en la ofensiva xeneize.

Edinson Cavani regresa a las canchas

En los últimos meses del 2025 y durante esta primera etapa del 2026, el uruguayo estuvo mucho más tiempo en la enfermería que dentro del campo de juego.

Aunque ingresó en el segundo tiempo de los partidos ante Tigre (con gol de penal incluido), Talleres y Argentinos Juniors, la molestia en el psoas derecho lo tuvo a maltraer durante la recta final del Clausura, en la que muchas veces formó parte del banco de suplentes por su experiencia y jerarquía, pero no estaba al 100% para jugar.

Una lumbaliga no le permitió entrenarse con normalidad durante la pretemporada, lo dejó afuera de los amistosos frente a Millonarios y Olimpia, y también lo marginó de las primeras cuatro jornadas del Torneo Apertura ante Deportivo Riestra, Estudiantes, Newell's Ols Boys y Vélez Sarsfield.

El último partido del Matador fue el 1 de diciembre del año pasado, ante Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura que terminó con triunfo xeneize. Allí ingresó a los 64 minutos en lugar de Milton Giménez, el último de los delanteros que queda por recuperarse.

Edinson Cavani Boca Juniors uruguayo Platense

Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
FÚTBOL

El gesto que tuvo Matías Arezo con la psicóloga de Peñarol, quien es la madre del exaurinegro Diego Rossi

Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron ganaron la medalla de oro en patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
JUEGOS OLÍMPICOS

La denuncia que sacude a los Juegos Olímpicos de Invierno tras su primera semana de actividad

Ignacio Alonso tras la reunión con Yamandú Orsi por el Mundial 2030 otra
DERECHOS DE TV

Efectos de la negociación por los derechos de TV: AntelTV ya no transmite el fútbol uruguayo

Flavio Perchman habló con Referí antes del silencio que promete por dos semanas: Quiero terminar la gestión siendo tricampeón del Uruguayo
ENTREVISTA

Flavio Perchman habló con Referí antes del silencio que promete por dos semanas: "Quiero terminar la gestión siendo tricampeón del Uruguayo"

