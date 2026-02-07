Con Miguel Merentiel pero sin Edinson Cavani: la posible formación de Boca Juniors para enfrentar a Vélez

El inicio del 2026 para Boca Juniors se vio marcado por la cantidad de lesiones que cuenta en el plantel luego de la pretemporada, como fue el caso de los uruguayos Miguel Merentiel y Edinson Cavani , aunque el primero mencionado apunta a regresar este fin de semana ante Vélez Sarsfield y a estar entre los titulares.

En medio de una racha de lesionados que no da tregua, Claudio Úbeda intenta armar el rompecabezas en el que se convirtió la formación de Boca. A los dolores de cabeza que generaron las bajas por lesión de Ander Herrera y Exequiel Zeballos , dos titulares habituales, se suma ahora una buena noticia: Miguel Merentiel recibió el alta médica y será titular en la visita a Vélez .

No así el caso de Edinson Cavani , que pese haber entrenado a la par de sus compañeros durante la semana, no será parte de la lista de convocados y apunta a llegar en buenas condiciones para el próximo domingo, cuando Boca reciba a Platense en La Bombonera . Úbeda y su cuerpo técnico entienden que el uruguayo está mucho mejor de su lumbalgia, pero que aún no está al 100% como para formar parte de la lista .

Entre la molestia en el psoas derecho que lo tuvo a maltraer durante los últimos meses del año pasado y la lumbalgia que no le permitió realizar la pretemporada con normalidad ni disputar un minuto en este 2026, Cavani estuvo mucho más tiempo afuera que adentro de las canchas durante el último tiempo.

Esta semana parecía que todo iba a cambiar, ya que realizó todos los entrenamientos de la semana a la par de sus compañeros y no tuvo complicaciones durante las prácticas de fútbol del miércoles y jueves. Sin embargo, el DT entiende que aún no está óptimo para formar parte de los convocados y opta por no exigirlo demás.

Quien si retorna es Miguel Merentiel, quien dejó atrás su desgarro en el sóleo izquierdo y se entrenó sin problemas durante la semana. Ante la plaga de lesiones que tiene Boca en el ataque, es muy probable que la Bestia juegue de arranque en Liniers, acompañado por Kevin Zenón y Gonzalo Gelini.

El posible once de Boca Juniors frente a Vélez

El Xeneize formaría con: Agustín Marchesín;Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Kevin Zenón.