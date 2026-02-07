El plan por el que apuesta Flamengo para repatriar a Vinicius en 2027, quién no renovó con Real Madrid

Los equipos de Brasil desde hace unos años mantienen un poderío en Sudamérica en cuanto a lo económico que se ve reflejado en las estrellas mundiales que logran fichar, siendo Flamengo uno de los protagonistas que, según medios locales, estaría preparando el bombazo en 2027 con el intento de repatriar a Vinicius Junior .

Los equipos brasileros mantienen un supremacía sobre el resto, al punto que los últimos siete campeones de Copa Libertadores se lo repartieron entre Flamengo, Palmeiras, Botafogo y Fluminense . El último equipo no brasilero en conquistar el título fue River Plate en 2018 , cuando venció en la final a Boca Juniors en Madrid.

Luego de que el Flamengo concrete el regreso de Lucas Paquetá en este mercado, por quien desembolsaron 42,2 millones de euros , lo que equivale a casi 50 millones de dólares si se tiene en cuenta la moneda que suele utilizarse en el mercado de pases de Sudamérica, ahora sueñan con Vinícius Júnior, quien se formó en la institución y luego dio el salto hacia Europa para vestir la camiseta de Real Madrid .

El delantero brasileño es muy cuestionado en este momento por los hinchas de Real Madrid debido a su rendimiento esta temporada, acompañado de un flojo presente colectivo del equipo blanco.

El interés de Flamengo ocurre en medio del interés multimillonario que posee Al Ahli de Arabia, que también pretende quedarse con el extremo de 25 años y cerrar el fichaje más caro de la historia con sumas desorbitantes de dinero.

Vinicius en Brasil vs Colombia por Eliminatorias.jpg Flamengo sueña con repatriar a Vinicius FOTO: AFP

Debido a que Florentino Pérez no acordó la renovación contractual —hoy está estancada— de Vini, quien tiene un vínculo que lo une al merengue hasta mediados de 2027, desde Flamengo buscan convencer al futbolista, que disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, para que llegue con el pase en su poder, según reportaron desde O Globo.

Desde la dirigencia del Mengão tienen un plan en el que apuestan al lado emocional y la conexión con su ciudad natal como un factor clave, más allá de que poseen el dinero suficiente para hacerse cargo del elevado salario que percibiría el futbolista.

En líneas generales, Flamengo buscará convencer a Vinicius de no renovar su vínculo con Real Madrid y no aceptar la impactante suma de dinero que le ofrece Arabia, e irse en junio de 2027 de España con el pase en su poder y así la institución brasileña no gastar dinero en su transferencia y solo pagarle el salario.