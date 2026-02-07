Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

El plan por el que apuesta Flamengo para repatriar a Vinicius en 2027, quién no renovó con Real Madrid

En Brasil informan que Flamengo tiene en mente un plan para concretar el regreso de Vinicius en 2027, quién está bajo los focos en Madrid

7 de febrero 2026 - 11:33hs
Vinícius Jr.

Vinícius Jr.

Getty Images

Los equipos de Brasil desde hace unos años mantienen un poderío en Sudamérica en cuanto a lo económico que se ve reflejado en las estrellas mundiales que logran fichar, siendo Flamengo uno de los protagonistas que, según medios locales, estaría preparando el bombazo en 2027 con el intento de repatriar a Vinicius Junior.

Los equipos brasileros mantienen un supremacía sobre el resto, al punto que los últimos siete campeones de Copa Libertadores se lo repartieron entre Flamengo, Palmeiras, Botafogo y Fluminense. El último equipo no brasilero en conquistar el título fue River Plate en 2018, cuando venció en la final a Boca Juniors en Madrid.

Luego de que el Flamengo concrete el regreso de Lucas Paquetá en este mercado, por quien desembolsaron 42,2 millones de euros, lo que equivale a casi 50 millones de dólares si se tiene en cuenta la moneda que suele utilizarse en el mercado de pases de Sudamérica, ahora sueñan con Vinícius Júnior, quien se formó en la institución y luego dio el salto hacia Europa para vestir la camiseta de Real Madrid.

La situación de Vinicius en Real Madrid y el plan de Flamengo

El delantero brasileño es muy cuestionado en este momento por los hinchas de Real Madrid debido a su rendimiento esta temporada, acompañado de un flojo presente colectivo del equipo blanco.

Giorgian de Arrascaeta en la final de la Supercopa de Brasil entre Flamengo y Corinthians
BRASIL

El Flamengo de Giorgian de Arrascaeta perdió 2-0 en la Supercopa de Brasil con el Corinthians de Pedro Milans

Giorgian De Arrascaeta volvió a festejar un gol para Flamengo
BRASIL

El gol de Giorgian De Arrascaeta a Sergio Rochet en el empate entre Flamengo e Inter: mirá el video

El interés de Flamengo ocurre en medio del interés multimillonario que posee Al Ahli de Arabia, que también pretende quedarse con el extremo de 25 años y cerrar el fichaje más caro de la historia con sumas desorbitantes de dinero.

Vinicius en Brasil vs Colombia por Eliminatorias.jpg
Flamengo sueña con repatriar a Vinicius

Flamengo sueña con repatriar a Vinicius

Debido a que Florentino Pérez no acordó la renovación contractual —hoy está estancada— de Vini, quien tiene un vínculo que lo une al merengue hasta mediados de 2027, desde Flamengo buscan convencer al futbolista, que disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, para que llegue con el pase en su poder, según reportaron desde O Globo.

Desde la dirigencia del Mengão tienen un plan en el que apuestan al lado emocional y la conexión con su ciudad natal como un factor clave, más allá de que poseen el dinero suficiente para hacerse cargo del elevado salario que percibiría el futbolista.

En líneas generales, Flamengo buscará convencer a Vinicius de no renovar su vínculo con Real Madrid y no aceptar la impactante suma de dinero que le ofrece Arabia, e irse en junio de 2027 de España con el pase en su poder y así la institución brasileña no gastar dinero en su transferencia y solo pagarle el salario.

Flamengo Vinicius Real Madrid Brasil

