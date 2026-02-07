Llaman a "huir" de Estados Unidos y vivir en Uruguay: "Tiene mucho que ofrecer"

En medio de las tensiones sociales que atraviesa Estados Unidos , un artículo publicado en el diario The Boston Globe insta a los norteamericanos a "huir" del país y radicarse en Uruguay .

El texto titulado "Thinking of fleeing the US? Consider Uruguay" (¿Estás pensando en huir de Estados Unidos? Considere ir a Uruguay, en español) del multipremiado escritor, actor y artista visual James Hannaham enfatiza en las oportunidades que podría brindar la Banda Oriental para los "próximos" expatriados.

"La derecha francesa está ganando terreno; Italia y Hungría ya están gobernadas por ella; Pero mi esposo y yo hemos viajado sin incidentes a muchos lugares (...), incluyendo seis de los doce países de Sudamérica. Y muchos de mis amigos que recientemente han realizado encuestas sobre anuncios de emigración están encontrando un destino inesperado en esas listas: Uruguay, un lugar en el que nunca habían pensado", repasó el autor de Delicious Foods , considerado uno de los diez mejores libros de 2015 por Publishers Weekl .

Comercio Del no al ALCA a VLLC: los últimos 20 años de relación comercial de Argentina con Estados Unidos

Acuerdo comercial Trump firmó el decreto que quintuplica el cupo de importación de carne argentina a Estados Unidos

La recomendación de Hannaham en la búsqueda de nuevos destinos no resulta ajena a lo que reflejan las más recientes pesquisas sociales. Según una encuesta elaborada por la Asociación Americana de Psicología , casi dos tercios de los jóvenes estadounidenses consideran hacerlo, entre otras cosas, debido al aumento de los gastos diarios y un mercado laboral pésimo. La misma medición reveló que el 76% de los consultados manifestaron estar "preocupados" por el estado de unión y el 79% sugirió una "desconexión" de la clase política respecto a la realidad económica de "la gente común".

¿Por qué Uruguay podría ser el nuevo destino de los expatriados estadounidenses?

image

Para James Hannaham Uruguay configura un país seguro y próspero, donde "rara vez aparece en el radar de los estadounidenses".

"A menudo se le llama 'la Suiza de Sudamérica', aunque yo diría que se parece más a una Suecia templada. Es menos rígido, y sus habitantes valoran más el placer que la eficiencia", destacó.

Entre las fortalezas, el activista oriundo del Bronx de Nueva York asegura que la nación cumple con tantos requisitos progresistas que resulta casi cómico.

"El 98 % de la nación funciona con energías renovables, ha legalizado el matrimonio LGBTQ y la marihuana desde 2013 (aunque necesitarás un amigo uruguayo para comprarla), estableció la jornada laboral de ocho horas en 1915, es líder mundial en regulaciones ambientales y, por supuesto, ofrece atención médica gratuita, incluyendo aborto seguro y legal", sumó.

"Desde 1985, se ha acabado con las dictaduras militares y el secretismo en torno a los crímenes de los dictadores. El país tiene baja contaminación y está lleno de carpinchos en libertad" - James Hannaham sobre Uruguay

En la misma línea, el escritor exaltó "el gran gusto" por el arte, la gastronomía, el vino y la arquitectura, y una serie de pueblos costeros diversos y encantadores, muchos prácticamente vacíos, aunque sí moderadamente caros que, de todas formas, "parecen una vía de escape viable ante la agitación en otros lugares".

"Apenas sufre desastres naturales; recibe lluvias y tormentas, pero está muy por debajo del cinturón de huracanes y experimenta un promedio de cero terremotos al año", continuó.

image

"Gran parte del territorio del norte de Uruguay está formado por enormes ranchos y granjas que producen lo que muchos consideran la mejor carne de res del mundo, así como productos de oliva gourmet y muy buenos vinos" - James Hannaham sobre Uruguay

En materia de desventajas, Hannaham situó los problemas con el suministro de agua y algunos sociales. "Estos incluyen una población carcelaria inusualmente alta y cierta violencia doméstica, pero no se comparan en escala con la de sus vecinos ni con la de Estados Unidos. Las probabilidades de morir en un tiroteo masivo se encuentran entre las más bajas del mundo", concluyó.