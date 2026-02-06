Bajó la cantidad de viajes de uruguayos al exterior en 2025: cuáles fueron los principales destinos elegidos

Los viajes de los uruguayos al exterior durante el año pasado tuvieron un descenso interanual de 21%. La baja se explica, fundamentalmente, por una menor cantidad de salidas hacia Argentina . El menor dinamismo también se reflejó en el gasto efectuado en el exterior.

El Ministerio de Turismo actualizó datos sobre turismo emisivo correspondiente al año pasado. En total, los uruguayos efectuaron 2.400.312 viajes al exterior frente a los 3.041.887 de 2024.

Lejos del boom de 2023, la mayor cantidad de viajes fue a Argentina con 1.515.970 salidas con una baja interanual de 28,5% . En 2024 habían sido 2.120.874. La caída de los viajes totales se explica básicamente con las salidas hacia Argentina.

Incluso, si la comparación se realiza con 2023 la disminución es mucho mayor. Ese año hubo una salida masiva de uruguayos hacia el país vecino impulsada por la conveniencia del tipo de cambio. En total se registraron 3.883.667. El descenso de 2025 frente a ese año fue de 61% . La estadía media fue de 4,6 días, prácticamente igual que en 2024.

buenos-aires-2437858_1920webp

El segundo destino de preferencias fue Brasil con 604.420 salidas y descenso de 3%. En promedio, los viajes tuvieron una duración de 7,5%. Luego se ubicó Paraguay con 31.928. Otros destinos fueron Norteamérica, resto de América y Europa.

Gasto en el exterior

Durante el año pasado, los uruguayos gastaron 1.318, 4 millones en el exterior con una media de US$ 549. En comparación con 2024 se registró una disminución de 15,7%. El gasto en Argentina fue de US$ 570,4 millones con una retracción de 26,8%. A su vez, los uruguayos que eligieron Brasil destinaron US$ 341,6 millones con un aumento de 8,5%.

Tendencia por Brasil

En los últimos meses del año pasado, Brasil comenzó a asentarse como uno de los destinos preferidos para vacaciones. El crecimiento de los viajes se evidenció en la última parte del año. En el cuarto trimestre se registró la salida de 129.174 uruguayos frente a 97.959 del mismo período de 2024, según los datos del Ministerio de Turismo. La suba fue de 31,8%. Se espera que en temporada -información que se conocerá en los próximos meses- se consolide esa tendencia.

“Brasil como producto de destino siempre ha sido muy apetecible para el consumidor uruguayo, aún en circunstancias donde lo cambiario no era favorable”, dijo días atrás a Café y Negocios el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), Fernando Cambón.

Visit-Brasil_Fortaleza-Praia-de-Iracema

Además pesan otros aspectos a la hora de elegir a Brasil como destino turístico, como los precios de alimentación.

Consultado sobre si el fenómeno de auge de Brasil puede compararse de alguna manera con el boom hacia Argentina, Cambón fue categórico y dijo que lo de Argentina fue “excepcional”.

El vicepresidente de Audavi explicó además que este fenómeno, que estuvo impulsado casi exclusivamente por la diferencia cambiaria, se concentró mayoritariamente en Buenos Aires, y no se extendió de forma masiva a otros destinos como la Patagonia, Ushuaia o El Calafate.

“No hay puntos de comparación: son fenómenos distintos. En Brasil lo que se da es una oferta multidestino, con opciones para todos los nichos de precios, desde el turismo terrestre en el sur hasta productos de sol y playa, sierra o termal”, concluyó.