Etapa suspendida: esta noche no habrá carnaval en el Teatro de Verano y hay modificaciones en la agenda de la segunda rueda

Queso Magro es uno de los conjuntos que será reprogramado

La última etapa de la primera rueda del Concurso Oficial de Carnaval será reprogramada por motivos climáticos y los espectáculos pasarán a la noche del lunes.

En las últimas horas la presidenta del jurado definió que “en virtud de la inestabilidad meteorológica se resuelve suspender la etapa del día de la fecha”.

Esta noche se llevaría a cabo la décima etapa del concurso , con las actuaciones de la revista Tabú , los parodistas Momosapiens y las murgas La Mojigata y Queso Magro . De acuerdo con la reprogramación, los mismos conjuntos subirán al Teatro de Verano el próximo lunes 9 de febrero .

Se trata de la segunda reprogramación del concurso. El pasado 28 de enero la tercera etapa de la competencia ya había sido suspendida por motivos sindicales. Entonces, la Intendencia de Montevideo (IM) informó a Daecpu que “por razones institucionales que afectan el normal funcionamiento de la Intendencia de Montevideo se posterga la etapa 3 del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas”.

Los conjuntos que estaban programados para aquella fecha fueron movidos para el final de la rueda, este domingo 8 de febrero. Se trata de las actuaciones de Integración, La Margarita, Cyrano’s y Patos Cabreros.

Por lo tanto, tanto el domingo como el lunes la primera rueda del concurso se completará con actuaciones reprogramadas.

Esta situación hace que la segunda rueda del concurso –prevista para el lunes 9 de febrero– se correrá para el día siguiente con la actuación de revista House, humoristas Social Club, la murga Un Título Viejo y parodistas Zíngaros.