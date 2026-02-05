Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  21°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

Etapa suspendida: esta noche no habrá carnaval en el Teatro de Verano y hay modificaciones en la agenda de la segunda rueda

La décima etapa del concurso de carnaval en el Teatro de Verano pasa del jueves 5 de febrero al lunes 9 de febrero debido al mal tiempo

5 de febrero 2026 - 16:30hs
Queso Magro es uno de los conjuntos que será reprogramado&nbsp;

Queso Magro es uno de los conjuntos que será reprogramado 

Gastón Britos / FocoUy

La última etapa de la primera rueda del Concurso Oficial de Carnaval será reprogramada por motivos climáticos y los espectáculos pasarán a la noche del lunes.

En las últimas horas la presidenta del jurado definió que “en virtud de la inestabilidad meteorológica se resuelve suspender la etapa del día de la fecha”.

Esta noche se llevaría a cabo la décima etapa del concurso, con las actuaciones de la revista Tabú, los parodistas Momosapiens y las murgas La Mojigata y Queso Magro. De acuerdo con la reprogramación, los mismos conjuntos subirán al Teatro de Verano el próximo lunes 9 de febrero.

Más noticias
La próxima semana comienza la segunda rueda del Concurso de Carnaval 
CARNAVAL 2026

¿Cómo sigue el Carnaval 2026? Este es el fixture de la segunda rueda del concurso en el Teatro de Verano

Desfile de Llamadas.
CARNAVAL 2026

Desfile de Llamadas: el orden de las comparsas para cada noche y las curiosidades en el reglamento

Pruebas de admisión teatro de verano Ramón Collazo/
Carnaval: en marcha la venta de entradas para el Concurso de Agrupaciones de 2026.

Carnaval: en marcha la venta de entradas para el Concurso de Agrupaciones de 2026.

Se trata de la segunda reprogramación del concurso. El pasado 28 de enero la tercera etapa de la competencia ya había sido suspendida por motivos sindicales. Entonces, la Intendencia de Montevideo (IM) informó a Daecpu que “por razones institucionales que afectan el normal funcionamiento de la Intendencia de Montevideo se posterga la etapa 3 del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas”.

Los conjuntos que estaban programados para aquella fecha fueron movidos para el final de la rueda, este domingo 8 de febrero. Se trata de las actuaciones de Integración, La Margarita, Cyrano’s y Patos Cabreros.

Por lo tanto, tanto el domingo como el lunes la primera rueda del concurso se completará con actuaciones reprogramadas.

Esta situación hace que la segunda rueda del concurso –prevista para el lunes 9 de febrero– se correrá para el día siguiente con la actuación de revista House, humoristas Social Club, la murga Un Título Viejo y parodistas Zíngaros.

Temas:

Carnaval 2026 Teatro de Verano

Seguí leyendo

Las más leídas

Archivo. Jefatura de Policía de Artigas

Empresario que integra delegación presidencial a China está imputado por Fiscalía por trata de personas

Ignacio Álvarez anunció su nuevo programa de streaming, Todo se sabe
STREAMING

Nacho Álvarez anunció el nombre de su nuevo programa y confirmó al equipo que lo acompañará en su vuelta a la pantalla

El hecho se registró en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Tiburcio Gómez y Tomás Gómez
POLICIALES

Arresto ciudadano en Buceo: vecinos golpearon brutalmente a un hombre que irrumpió en una casa y manoseó a una niña de cinco años

Se vacía la cárcel: la única adolescente que queda presa en el Inisa queda libre en semanas
Histórico

Se vacía la cárcel: la única adolescente que queda presa en el Inisa queda libre en semanas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos