Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  23°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / LLAMADAS

Volaron las entradas para el Desfile de Llamadas y ya quedan muy pocas: cuánto salen y dónde comprarlas

Este lunes se pusieron a la venta las sillas para las dos noches del Desfile de Llamadas, que se realizará durante el próximo viernes y sábado

2 de febrero 2026 - 20:49hs
Salieron a la venta las entradas para el Desfile de Llamadas

Salieron a la venta las entradas para el Desfile de Llamadas

Camilo Dos Santos

Las entradas para el Desfile de Llamadas 2026 salieron a la venta este lunes y en menos de dos horas se vendieron todas las prefereciales y quedan muy pocas de las generales, confirmaron a El Observador desde Abitab. El espectáculo, que se desarrollará en dos jornadas el próximo viernes 6 y sábado 7 de febrero por la calle Isla de Flores, contará con la participación de 44 comparsas que desfilarán desde Zelmar Michelini hasta Minas.

Durante la primera noche, desde las 20:00, desfilarán las comparsas que clasificaron por ser las mejores del Desfile de Llamadas de 2025, encabezadas por la ganadora: C 1080. En tanto el sábado lo harán las que clasificaron durante la primavera pasada en las Llamadas de Admisión.

Además, este año cerrarán los desfiles dos comparsas invitadas: La Sene Candombera y Rugir del Varona.

Más noticias
Desfile de Llamadas, Integración en 2025.
TRÁNSITO

Intendencia de Montevideo anunció cortes y desvíos de tránsito por el Desfile de Llamadas 2026: los detalles

Intendencia de Montevideo: anunció medidas para el tránsito por el Desfile de Llamadas.
CARNAVAL 2026

La Intendencia de Montevideo presentó el detalle de varios cortes en el tránsito por el Desfile de Llamadas

Desfile de llamadas 2025/ cenceribó

Los precios de las sillas van desde $280 hasta $700 y están diferenciados entre sitios preferenciales y entradas generales. En tanto, las localidades en los palcos están agotadas desde hace días.

Se estima que el remanente de las entradas restantes se agotarán en las próximas horas.

La venta se hace exclusivamente en los locales de la red Abitab. No habrá venta en la zona del desfile.

Los precios para el Desfile de Llamadas

Viernes 6 de febrero

Sectores generales (Javier Barrios Amorín a Lorenzo Carnelli)

Fila 1: $ 650

Fila 2: $ 550

Fila 3: $ 450

Fila 4: $ 300

Sectores preferenciales (Carlos Quijano a Javier Barrios Amorín).

Fila 1: $ 700

Fila 2: $ 600

Fila 3: $ 500

Fila 4: $ 400

Sábado 7 de febrero

Sectores generales (Javier Barrios Amorín a Lorenzo Carnelli)

Fila 1: $ 620

Fila 2: $ 520

Fila 3: $ 420

Fila 4: $ 280

Sectores preferenciales (Carlos Quijano a Javier Barrios Amorín).

Fila 1: $ 650

Fila 2: $ 550

Fila 3: $ 450

Fila 4: $ 350

llamadas_dia_2_9_8e520d1f9713ca989c9627da3dfe690e.jpg
Desfile de Llamadas, Integración en 2025.

Desfile de Llamadas, Integración en 2025.

El orden de las comparsas

Viernes 6 de febrero

  • C 1080
  • Más Que lonja
  • La Unicandó
  • La Tangó
  • La Jacinta
  • Cenceribó
  • Integración
  • Yambo Kenia
  • Valores
  • Nimba
  • La Fuerza
  • La Facala
  • La Rodó
  • Batea del Tacuarí
  • Elegguá
  • Barrica
  • La Sara del Cordón
  • Lonjas del Cureim
  • La Fabini
  • Candonga Africana
  • La Gozadera
  • La Que Mueve Ciudad del Plata

Invitada: La Sene Candombera

Desfile de llamadas 2025/Más que lonja

Sábado 7 de febrero

  • Zumbaé
  • Lonjas de Ciudad Vieja
  • La Sombra
  • Lonjas del San Marcos
  • Fortaleza Candombera
  • Hay Q’ Darle
  • Al Son de Tula
  • Son Candomberos
  • Lonjas de Belgrano
  • La Negra
  • Rosario 250
  • Ubuntú
  • Makondo
  • Kimbundu
  • La Malunga
  • Kalumkembé
  • El Vacilón de Rieles
  • Kindú
  • La Covacha
  • Malanque
  • La Vía
  • Afrocan

Invitada: Rugir del Varona.

Temas:

Desfile de Llamadas Carnaval 2026

Seguí leyendo

Las más leídas

Rodrigo Romano y Federico Buysan
TELEVISIÓN

"¿Los censuraron?": los comentarios de Rodrigo Romano y Federico Buysan sobre los nuevos pedidos de AUF para las transmisiones

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo
POLICIALES

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo

Vista de la obra del grupo Cipriani en el exhotel San Rafael de Punta del Este en enero de 2026
DEFENSA

Trabajadores encerrados en ex hotel San Rafael: empresa constructora asegura ser "falsamente acusada de secuestro y trata de personas"

Supercopa Uruguaya: lo que dejó el primer partido oficial del fútbol uruguayo del 2026 en las transmisiones de Tenfield y DSports
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

Supercopa Uruguaya: lo que dejó el primer partido oficial del fútbol uruguayo del 2026 en las transmisiones de Tenfield y DSports

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos