Volaron las entradas para el Desfile de Llamadas y ya quedan muy pocas: cuánto salen y dónde comprarlas
Este lunes se pusieron a la venta las sillas para las dos noches del Desfile de Llamadas, que se realizará durante el próximo viernes y sábado
2 de febrero 2026 - 20:49hs
Camilo Dos Santos
Las entradas para el Desfile de Llamadas 2026 salieron a la venta este lunes y en menos de dos horas se vendieron todas las prefereciales y quedan muy pocas de las generales, confirmaron a El Observador desde Abitab. El espectáculo, que se desarrollará en dos jornadas el próximo viernes 6 y sábado 7 de febrero por la calle Isla de Flores, contará con la participación de 44 comparsas que desfilarán desde Zelmar Michelini hasta Minas.
Durante la primera noche, desde las 20:00, desfilarán las comparsas que clasificaron por ser las mejores del Desfile de Llamadas de 2025, encabezadas por la ganadora: C 1080. En tanto el sábado lo harán las que clasificaron durante la primavera pasada en las Llamadas de Admisión.
Además, este año cerrarán los desfiles dos comparsas invitadas: La Sene Candombera y Rugir del Varona.