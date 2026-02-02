Volaron las entradas para el Desfile de Llamadas y ya quedan muy pocas: cuánto salen y dónde comprarlas

Salieron a la venta las entradas para el Desfile de Llamadas Camilo Dos Santos

Las entradas para el Desfile de Llamadas 2026 salieron a la venta este lunes y en menos de dos horas se vendieron todas las prefereciales y quedan muy pocas de las generales, confirmaron a El Observador desde Abitab. El espectáculo, que se desarrollará en dos jornadas el próximo viernes 6 y sábado 7 de febrero por la calle Isla de Flores, contará con la participación de 44 comparsas que desfilarán desde Zelmar Michelini hasta Minas.

Durante la primera noche, desde las 20:00, desfilarán las comparsas que clasificaron por ser las mejores del Desfile de Llamadas de 2025, encabezadas por la ganadora: C 1080. En tanto el sábado lo harán las que clasificaron durante la primavera pasada en las Llamadas de Admisión.

Además, este año cerrarán los desfiles dos comparsas invitadas: La Sene Candombera y Rugir del Varona.

Desfile de llamadas 2025/ cenceribó Foto: Leonardo Carreño Los precios de las sillas van desde $280 hasta $700 y están diferenciados entre sitios preferenciales y entradas generales. En tanto, las localidades en los palcos están agotadas desde hace días.

Se estima que el remanente de las entradas restantes se agotarán en las próximas horas. La venta se hace exclusivamente en los locales de la red Abitab. No habrá venta en la zona del desfile. Los precios para el Desfile de Llamadas Viernes 6 de febrero Sectores generales (Javier Barrios Amorín a Lorenzo Carnelli) Fila 1: $ 650 Fila 2: $ 550 Fila 3: $ 450 Fila 4: $ 300 Sectores preferenciales (Carlos Quijano a Javier Barrios Amorín). Fila 1: $ 700 Fila 2: $ 600 Fila 3: $ 500 Fila 4: $ 400 Sábado 7 de febrero Sectores generales (Javier Barrios Amorín a Lorenzo Carnelli) Fila 1: $ 620 Fila 2: $ 520 Fila 3: $ 420 Fila 4: $ 280 Sectores preferenciales (Carlos Quijano a Javier Barrios Amorín). Fila 1: $ 650 Fila 2: $ 550 Fila 3: $ 450 Fila 4: $ 350 llamadas_dia_2_9_8e520d1f9713ca989c9627da3dfe690e.jpg Desfile de Llamadas, Integración en 2025. DAECPU El orden de las comparsas Viernes 6 de febrero C 1080

Más Que lonja

La Unicandó

La Tangó

La Jacinta

Cenceribó

Integración

Yambo Kenia

Valores

Nimba

La Fuerza

La Facala

La Rodó

Batea del Tacuarí

Elegguá

Barrica

La Sara del Cordón

Lonjas del Cureim

La Fabini

Candonga Africana

La Gozadera

La Que Mueve Ciudad del Plata Invitada: La Sene Candombera Desfile de llamadas 2025/Más que lonja Foto: Leonardo Carreño Sábado 7 de febrero Zumbaé

Lonjas de Ciudad Vieja

La Sombra

Lonjas del San Marcos

Fortaleza Candombera

Hay Q’ Darle

Al Son de Tula

Son Candomberos

Lonjas de Belgrano

La Negra

Rosario 250

Ubuntú

Makondo

Kimbundu

La Malunga

Kalumkembé

El Vacilón de Rieles

Kindú

La Covacha

Malanque

La Vía

Afrocan Invitada: Rugir del Varona.