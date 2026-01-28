Desfile de Llamadas: se informó el orden de salida de las 44 comparsas y nueve llegarán desde el interior

Nueve de las 44 comparsas que este año participarán en el concurso del Desfile de Llamadas procederán desde localidades del interior del país, con base eso en el orden de salida de las sociedades de negros y lubolos , confirmado por la Intendencia de Montevideo.

Lo habitual es que cada año, en las últimas ediciones, concursen 23 comparsas en cada noche y, por lo tanto, 46 en total, pero en forma inesperada para las Llamadas de 2026 hubo dos conjuntos que estaban clasificados, pero decidieron no participar: La Generación Lubola (Maldonado) y La Colmena (La Teja, Montevideo).

El viernes 6 de febrero, desde la hora 20, desfilarán las que clasificaron por ser las mejores del Desfile de Llamadas de 2025, encabezadas por la ganadora, C 1080.

CARNAVAL 2026 Apareció el primer cuplé del carnaval sobre Conexión Ganadera: cantaron las vacas de la murga Gente Grande

CARNAVAL 2026 No arrancó el concurso de carnaval y ya hay una etapa suspendida (y no es por lluvias)

Captura de pantalla 2026-01-27 192121

El sábado 7 de febrero, también desde la hora 20, desfilarán las que clasificaron en las Llamadas de Admisión, en la primavera pasada en el desfile realizado en el Prado de Montevideo, con la mejor de entonces adelante (Zumbae).

Al final del todo desfilará la invitada de esa noche, Rugir del Varona (Durazno).

Captura de pantalla 2026-01-27 192129

El contexto

Este año el president del jurado, por primera vez, será Alfredo Leirós. La venta de palcos ya está agotada. La comercialización de entradas para las sillas se anunciará en los próximos días y se hará en la red de locales de Abitab. No habrá venta en la zona del desfile.

Socias de Audeca o Daecpu

Las comparsas son socias de las entidades con las cuales la intendencia capitalina coordina las actividades, que son la Asociación Uruguaya de Candombe (Audeca) -33 de las 44- y Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu) -a la que están asociadas las otras 11-.

Las comparsas del interior

Desfilarán el viernes

Candonga Africana (La Paz – Las Piedras, Canelones)

La que mueve Ciudad del Plata (San José)

Desfilarán el sábado