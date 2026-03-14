Saavedra dijo que amotinados de Inisa son "delincuentes de poca monta" y que tomarán acciones para que "sufran todas las consecuencias"

El presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ), Jaime Saavedra , apuntó fuertemente contra los menores de edad que tomaron a dos funcionarias como rehenes y se amotinaron en el centro de Montevideo durante la noche de este sábado.

"Hubo dos adolescentes , delincuentes de poca monta , que no sé quién se creen que son y en 10 minutos cometieron todo tipo de delitos", dijo el presidente del Inisa en rueda de prensa tras la liberación de las funcionarias.

"Este directorio y este presidente", en referencia a él mismo, "no les tiene miedo y va a tomar todas las decisiones para que se agrave la pena que tienen y para que en la vida cotidiana sufran todas las consecuencias que tienen que tener", aseguró Saavedra.

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Los reclusos tomaron rehenes a partir de un conflicto interno dentro del centro rehabilitación ubicado entre las calles Bulevar Artigas y Cufré , según informó en primera instancia Telenoche de Canal 4.

El Sindicato Único de Trabajadores del INAU e Inisa (Suinau) se hizo presente en el lugar y denunció que hay "poco personal" para un centro de esta complejidad. Los agresores "salieron con puntas exigiendo la llave de otra celda", según contó un dirigente sindical al citado medio.

"Estuvimos 45 minutos para que desistan. Fue de una extrema violencia, tenían objetos cortopunzante en la garganta de nuestras compañeras", agregó el representante de las trabajadoras.

El presidente de Inisa calificó el hecho como "un escándalo", en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12. "Toman de rehén a una funcionaria y la privan de libertad (...) La actitud es absolutamente inaceptable", agregó Saavedra.

"Estos chiquilines no sé en qué país se piensan que viven, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que sufran las consecuencias de este acto vandálico", sentenció el jerarca.

Según contó, "no hubo lastimadas" y las funcionaras "van a hacer las denuncia policial para que se investigue lo que sucedió". Por otra parte, aseguró que el Directorio del Inisa "las va a recibir la brevedad".

Otros incidentes recientes en este centro de Inisa

Recorida-INISA-DB_13.webp El Inisa se creó por ley en diciembre de 2015 y tiene como objetivo la reinserción social de los adolescentes que cometen delitos Diego Battiste

Este centro en particular ya ha tenido problemas con fugas los reclusos. A finales de enero, un joven de 18 años que estaba internado por cometer homicidio cuando todavía era menor de edad, escapó del centro de reclusión y fue recapturado por la Policía un mes después en el barrio El Tobogán de Montevideo.

El recapturado había escapado el domingo 25 de enero junto a otros dos reclusos de 17 y 18 años que también estaban encerrados por homicidio. En esa oportunidad, la Justicia dispuso que el joven volviera al centro Inisa.

A inicios de febrero, uno de los fugados había publicado en la red social Instagram "quiero matar a un policía, en breve hay noticias", mientras en la foto posaba con una pistola Glock y un arma automática. La publicación tenía fijada la ubicación en el barrio Cerro Norte, cerca de donde fue recapturado uno de los mayores de edad.

En el caso de quien hizo este posteo, había sido imputado meses atrás por su participación en el asesinato de un niño de un año en 2024 en el marco de los enfrentamientos de bandas en el barrio.