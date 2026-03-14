Reclusos de Inisa soltaron a las rehenes: las habían amenazado con armas blancas y pedían llave de otra celda

Los adolescentes infractores se amotinaron en un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ) de Montevideo y tomaron como rehenes a dos trabajadoras del centro, ubicado entre las calles Bulevar Artigas y Cufré .

Los reclusos tomaron rehenes a partir de un conflicto interno dentro del centro rehabilitación, según informó en primera instancia Telenoche de Canal 4. La Policía de Montevideo montó un operativo al rededor de este centro para evitar que los agresores escapen.

Poco antes de las 20:00, el presidente del Inisa Jaime Saavedra llegó al lugar de los hechos. El jerarca dijo que entraría al centro para buscar más información y cerciorarse de lo que le habían trasmitido, pero que "en principio" ya estaba "todo solucionado" .

RECAPTURADO Joven que cometió homicidio escapó del Inisa y fue recapturado por la Policía: hay otros dos que siguen prófugos

El Sindicato Único de Trabajadores del INAU e Inisa (Suinau) también se hizo presente y denunció que hay "poco personal" para un centro de esta complejidad. Los agresores "salieron con puntas exigiendo la llave de otra celda" , según contó un dirigente sindical al citado medio.

"Estuvimos 45 minutos para que desistan y ahora estamos esperando la asistencia medica. Fue de una extrema violencia, tenían objetos cortopunzante en la garganta de nuestras compañeras", agregó el representante de las trabajadoras.

Otros incidentes recientes en este centro de Inisa

Recorida-INISA-DB_10.webp Archivo El Observador Diego Battiste

Este centro en particular ya ha tenido problemas con fugas los reclusos. A finales de enero, un joven de 18 años que estaba internado por cometer homicidio cuando todavía era menor de edad, escapó del centro de reclusión y fue recapturado por la Policía un mes después en el barrio El Tobogán de Montevideo.

El recapturado había escapado el domingo 25 de enero junto a otros dos reclusos de 17 y 18 años que también estaban encerrados por homicidio. En esa oportunidad, la Justicia dispuso que el joven volviera al centro Inisa.

A inicios de febrero, uno de los fugados había publicado en la red social Instagram "quiero matar a un policía, en breve hay noticias", mientras en la foto posaba con una pistola Glock y un arma automática. La publicación tenía fijada la ubicación en el barrio Cerro Norte, cerca de donde fue recapturado uno de los mayores de edad.

En el caso de quien hizo este posteo, había sido imputado meses atrás por su participación en el asesinato de un niño de un año en 2024 en el marco de los enfrentamientos de bandas en el barrio.