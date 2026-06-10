Adolescente fue imputado por tentativa de homicidio en calidad de cómplice contra un policía en Nuevo Ellauri: fue internado en Inisa

Un adolescente de 17 años fue imputado por tentativa de homicidio en calidad de cómplice contra un policía el pasado lunes. Ahora, el menor de edad permanecerá internado en un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), mientras avanza la investigación.

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El oficial recibió dos disparos que fueron detenidos por el chaleco antibalas, mientras que el tercero impactó en su hombro izquierdo. Los delincuentes le robaron su arma cuando se dirigía a trabajar en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

El menor de edad también fue imputado como autor con un delito de receptación agravado por cometerse sobre un vehículo. Hay otra persona detenida por su presunta participación en los hechos, que está a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 16to. Turno.

Tras el ataque, el funcionario fue asistido y trasladado en ambulancia al Hospital Policial. Luego de concretar la rapiña, los delincuentes escaparon en distintas direcciones. Uno de ellos huyó en la motocicleta utilizada durante el ataque, mientras que el otro lo hizo corriendo.