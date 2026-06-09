Rapiñaron a otro policía en Montevideo: es el segundo caso en menos de 24 horas

Una nueva rapiña involucró a un policía en Montevideo , esta vez en el barrio La Unión. Los delincuentes le robaron documentos, un celular y efectivo .

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De acuerdo a lo informado por Telenoche (Canal 4), el robo ocurrió sobre las calles Agustín Sosa y Comercio .

Allí, un oficial policial fue interceptado por dos delincuentes armados cuando se disponía a ingresar a su hogar .

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En este marco y bajo amenaza, los autores del crimen se llevaron documentos personales del oficial, así como dinero en efectivo y su celular .

Tras esto, los criminales escaparon del lugar en un vehículo que luego abandonaron e incendiaron en Malvín Norte. La víctima no sufrió heridas derivadas del incidente.

Este se trata del segundo caso en las últimas 24 horas donde un policía sufre una rapiña en Montevideo.

El caso del policía rapiñado y baleado en Nuevo Ellauri

En horas de la mañana del lunes, un policía que se encontraba uniformado fue baleado y rapiñado en el barrio Nuevo Ellauri, según confirmaron fuentes policiales a El Observador.

El hecho ocurrió a una cuadra de la intersección de Teniente Galeano y avenida San Martín, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

La víctima, que presta funciones en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), se estaba dirigiendo al trabajo cuando fue sorprendida por dos delincuentes que circulaban en una moto.

De acuerdo con la información primaria, los atacantes actuaron sin mediar palabra. En ese contexto, efectuaron varios disparos contra el funcionario y le sustrajeron el arma que llevaba.

Según informó el consignado medio y confirmó El Observador con fuentes del caso, el policía recibió tres impactos de bala en el cuerpo.

Dos de los proyectiles fueron detenidos por el chaleco antibalas que llevaba colocado, mientras que el tercero impactó en su hombro izquierdo.

Tras el ataque, el funcionario fue asistido y trasladado en ambulancia al Hospital Policial. El oficial se encuentra, hasta ahora, fuera de peligro.