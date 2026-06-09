Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  11°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / RECLAMO

Sindicato policial repudió rapiñas contra efectivos en Montevideo y pidió que la Justicia actúe "con rigor"

Uno de los efectivos fue baleado en Nuevo Ellauri y otro fue asaltado cuando llegaba a su casa en La Unión

9 de junio de 2026 12:14 hs
Sindicato Policial/ Andrés Gandini/sipolna
Foto: Leonardo Carreño

A través de un comunicado, al que accedió El Observador, el sindicato manifestó su "más enérgico repudio al violento ataque sufrido a funcionarios policiales durante las últimas horas" y envió su respaldo a los efectivos afectados y sus familias.

"Hacemos llegar nuestra solidaridad al compañero y a su familia, deseándole una pronta y total recuperación", señaló la organización en referencia al policía baleado durante una rapiña en el barrio Nuevo Ellauri.

Más noticias

"Intento de homicidio a sangre fría": sindicato de la Republicana exige respaldo de Interior tras ataque a policía

Trabajadoras domésticas: comienza en julio el nuevo régimen de categorías laborales

Sipolna también destacó el trabajo policial realizado tras los hechos y valoró la detención de los presuntos responsables del ataque al efectivo herido.

"Destacamos el rápido accionar policial que permitió la detención de los presuntos responsables, contribuyendo al esclarecimiento de un hecho de extrema gravedad que pudo haber tenido consecuencias aún más lamentables", indicó el sindicato.

Además, reclamó que la Justicia actúe con firmeza.

"Esperamos que la Justicia actúe con el rigor que corresponde ante hechos de esta naturaleza, valorando todas las circunstancias que rodearon el caso", sostuvo.

La organización concluyó reafirmando "el compromiso en la defensa de quienes diariamente arriesgan su integridad y su vida al servicio de la sociedad".

Dos policías rapiñados en menos de un día

El primero de los casos ocurrió en la mañana del lunes en el barrio Nuevo Ellauri. Un funcionario policial que presta servicios en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) fue interceptado por dos delincuentes que circulaban en moto cuando se dirigía a trabajar.

Según la información policial, los atacantes le dispararon sin mediar palabra y le robaron el arma de reglamento. El efectivo recibió tres impactos de bala: dos fueron detenidos por el chaleco antibalas y el tercero le provocó una herida en un hombro. Posteriormente fue trasladado al Hospital Policial, donde permanece fuera de peligro.

El segundo episodio se registró durante la noche del lunes en el barrio La Unión. Un oficial fue abordado por dos delincuentes armados cuando llegaba a su vivienda, en la zona de Agustín Sosa y Comercio.

Los asaltantes le robaron documentos personales, dinero en efectivo y un teléfono celular. Tras concretar la rapiña, escaparon en un vehículo que más tarde fue encontrado incendiado en Malvín Norte. En este caso, la víctima no sufrió lesiones.

La Policía investiga ambos hechos.

Las más leídas

Paro del PIT-CNT el miércoles 10 de junio: qué servicios públicos que se verán afectados

Ministra de Industria sobre reclamos de transportistas: "Me llama la atención que no haya habido movilizaciones" en 2022

Asociación internacional de aerolíneas pide a Uruguay aplicar nuevo sistema de aterrizajes en el Aeropuerto de Carrasco

El Niño avanza rápidamente y los expertos prevén un evento histórico para este año, según Metsul

Temas

sindicato rapiñas POLICÍAS

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos