Sindicato policial repudió rapiñas contra efectivos en Montevideo y pidió que la Justicia actúe "con rigor"

El Sindicato de Policías Nacionales (Sipolna) expresó su rechazo a los ataques sufridos por funcionarios policiales en Montevideo durante las últimas horas, luego de que dos efectivos fueran víctimas de rapiñas en menos de 24 horas , uno de los cuales resultó herido de bala .

A través de un comunicado, al que accedió El Observador, el sindicato manifestó su " más enérgico repudio al violento ataque sufrido a funcionarios policiales durante las últimas horas " y envió su respaldo a los efectivos afectados y sus familias.

"Hacemos llegar nuestra solidaridad al compañero y a su familia, deseándole una pronta y total recuperación", señaló la organización en referencia al policía baleado durante una rapiña en el barrio Nuevo Ellauri .

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Sipolna también destacó el trabajo policial realizado tras los hechos y valoró la detención de los presuntos responsables del ataque al efectivo herido.

"Destacamos el rápido accionar policial que permitió la detención de los presuntos responsables, contribuyendo al esclarecimiento de un hecho de extrema gravedad que pudo haber tenido consecuencias aún más lamentables", indicó el sindicato.

Además, reclamó que la Justicia actúe con firmeza.

"Esperamos que la Justicia actúe con el rigor que corresponde ante hechos de esta naturaleza, valorando todas las circunstancias que rodearon el caso", sostuvo.

La organización concluyó reafirmando "el compromiso en la defensa de quienes diariamente arriesgan su integridad y su vida al servicio de la sociedad".

Dos policías rapiñados en menos de un día

El primero de los casos ocurrió en la mañana del lunes en el barrio Nuevo Ellauri. Un funcionario policial que presta servicios en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) fue interceptado por dos delincuentes que circulaban en moto cuando se dirigía a trabajar.

Según la información policial, los atacantes le dispararon sin mediar palabra y le robaron el arma de reglamento. El efectivo recibió tres impactos de bala: dos fueron detenidos por el chaleco antibalas y el tercero le provocó una herida en un hombro. Posteriormente fue trasladado al Hospital Policial, donde permanece fuera de peligro.

El segundo episodio se registró durante la noche del lunes en el barrio La Unión. Un oficial fue abordado por dos delincuentes armados cuando llegaba a su vivienda, en la zona de Agustín Sosa y Comercio.

Los asaltantes le robaron documentos personales, dinero en efectivo y un teléfono celular. Tras concretar la rapiña, escaparon en un vehículo que más tarde fue encontrado incendiado en Malvín Norte. En este caso, la víctima no sufrió lesiones.

La Policía investiga ambos hechos.