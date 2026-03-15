El mano a mano de Memphis Depay contra Christian Oliva en un golazo de Corinthians ante Santos en partido donde el uruguayo fue buena figura

Christian Oliva jugó este domingo su primer partido como titular en Santos luego de debutar el miércoles en el empate 2-2 ante Mirassol, en partido donde entró a los 65' de juego.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El ex Nacional fue el mediocentro defensivo de Santos que este domingo empató 1-1 de local contra Corinthians donde el ex Peñarol Pedro Milans estuvo en el banco de suplentes pero no entró.

A los 18' de juego, tras un córner a favor para Santos, Corinthians sacó un contragolpe furioso donde Kaio Cesar le cruzó la pelota al holandés Memphis Depay.

El que primero llegó a marcarlo fue Oliva, pero el ex PSV Endhoven, Manchester United, Lyon, Barcelona y Atlético de Madrid , le enganchó para adentro buscando su pierna hábil, se sacó de encima al uruguayo, eludió a otro marcador y clavó un verdadero golazo.

BRASIL La foto que subió Neymar junto a Christian Oliva, quien debutó con Santos, y juega el clásico ante Corinthians

NACIONAL Nacional presentó el informe final de su periodo de pases: conocé cuánto le costaron sus nueve altas y cuánto dinero ingresó por sus 22 bajas

La alegría le duró poco a los visitantes porque tras un blooper defensivo, en salida sobre el mediocampo, un defensor cayó y Neymar lo aprovechó para asistir en largo a Gabriel Barbosa quien tras una larga carrera venció al golero Hugo Souza y decretó el gol de la igualdad.

20260315 Gol de Gabriel Barbosa para Santos, pase de Neymar

Oliva, quien salió a los 78', fue una de las mejores figuras de Santos, sobre todo en su fuerte, el rol defensivo.

Pero con la pelota también estuvo bien: acertó 28 de 36 pases (15 de 21 en campo rival, 13 de 15 en terreno propio) y acertó cuatro de sus seis intentos de pases largos.

Corinthians está sexto mientras que Santos ocupa el puesto 13 del Brasileirao jugadas las seis primeras fechas.