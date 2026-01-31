La Intendencia de Montevideo presentó el detalle de varios cortes en el tránsito por el Desfile de Llamadas

Intendencia de Montevideo: anunció medidas para el tránsito por el Desfile de Llamadas.

La Intendencia de Montevideo (IM) , considerando la realización del Desfile de Llamadas -en las noches del viernes 6 y sábado 7 de febrero-, exhorta a quienes viven y/o trabajan en la zona de la capital que es sede de ese espectáculo a no estacionar en siete tramos de calles , desde la hora 8 de cada uno de esos días.

El desfile, como ha sido tradicional, se hará por las calles Carlos Gardel e Isla de Flores, comenzando en el cruce con Zelmar Michilini y concluyendo en el cruce con la calle Minas, es decir por nueve cuadras.

El 70° Desfile de Llamadas involucra la participación de 44 comparsas que concursan y otras dos en calidad de invitadas. Cada noche el primer conjunto partirá a la hora 20 -C 1080 el viernes y Zumbae el sábado- y el último saldrá unos minutos antes de la medianoche. El jurado lo preside Alfredo Leirós. Se trata de una instancia oficial en la zafra de carnaval, organizada por la intendencia, que coordina con la Asociación Uruguaya de Candombe y Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay.

Armado de gradas y pintura de calles por el Desfile de Llamadas

La intendencia informó, además, que en la semana que está concluyendo comenzó el montaje de las gradas para el Desfile de Llamadas.

Desde este domingo 1° de febrero se realizarán cortes de tránsito, además, cuadra a cuadra, para tareas de pintura de la calle Isla de Flores, con el siguiente calendario.

domingo 1° de febrero - Minas a Salto

lunes 2 de febrero - Salto a Barrios Amorín

martes 3 de febrero - Barrios Amorín a Ejido

miércoles 4 de febrero - Aquiles Lanza a Zelma Michelini

jueves 5 de febrero - Ejido y Aquiles Lanza

También se indicó que desde la hora 7 del viernes 6 de febrero estará cerrada la circulación en Aquiles Lanza e Isla de Flores y que el sábado 7 de febrero a partir de la hora 12 se cortará el tránsito por Isla de Flores en todo el tramo del desfile.

Permanecerán abiertos los cruces de Ejido y Martínez Trueba, solo hasta la hora 17, se indicó.

Fuentes de la IM consultadas este sábado dijeron que no está definida aún la fecha de venta de localidades para presenciar el desfile, que se hará en Abitab y confirmaron, además, que la comercialización de palcos concluyó al agotarse la disponibilidad para ambas jornadas.

Carnaval 2026

Culminado el carnaval de las promesas y realizados ya dos de los tres desfiles oficiales, el Inaugural y el de Escuelas de Samba, está en marcha el Concurso de Carnaval en el Teatro de Verano, comenzó la zafra de actuaciones en los tablados y restan desarrollarse el Desfile de Llamadas y el ciclo de corsos barriales.