IM ofrece 250 cupos gratuitos para que estudiantes puedan participar en la Maratón de Montevideo 2026: todo lo que tenés que saber

¿Qué se anunció sobre la Maratón de Montevideo 2026?

La carrera recorrerá distintos barrios de Montevideo y tendrá circuitos certificados por World Athletics , con salida y llegada frente a la Intendencia.

Para acceder al beneficio, los estudiantes deberán completar un formulario web y cumplir con los requisitos médicos y de edad establecidos para la competencia.

Los cupos permiten competir en cualquiera de las distancias del evento: 10k, 21k o 42k .

El formulario de preinscripción estará disponible desde el martes 10 de marzo a las 15:00 .

La Intendencia de Montevideo (IM) habilitará 250 cupos gratuitos para estudiantes para participar en la Maratón de Montevideo 2026.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La organización de la Maratón de Montevideo 2026 anunció la habilitación de 250 cupos gratuitos destinados exclusivamente a estudiantes . La iniciativa busca ampliar la participación juvenil en el principal evento de atletismo de la ciudad, permitiendo que más jóvenes puedan formar parte de la competencia sin pagar el costo de inscripción.

Estos cupos constituyen una modalidad especial dentro del proceso de inscripción general del evento y están orientados a incentivar la práctica deportiva y el acceso de nuevos corredores a la carrera.

PARO "Todos los servicios paralizados": nuevo paro con asamblea de Adeom por conflictos con la Intendencia de Montevideo

ADEOM Asamblea de Adeom volvió a rechazar el preacuerdo de convenio colectivo con la IM y solicitó reunión urgente con el MTSS

Las personas interesadas deberán completar un formulario web de preinscripción que estará disponible a partir del martes 10 de marzo a las 15:00.

A diferencia de las inscripciones generales —que ya están habilitadas mediante la plataforma Tickantel— el acceso a estos cupos gratuitos requiere realizar primero esta preinscripción específica. Solo quienes completen correctamente el formulario podrán aspirar a uno de los 250 lugares disponibles.

¿Quiénes pueden acceder a los cupos gratuitos?

Los cupos están dirigidos exclusivamente a personas que acrediten su condición de estudiantes. Este requisito deberá demostrarse posteriormente mediante la presentación de una constancia de estudio al momento de retirar el kit de la carrera.

Además de esa condición, los participantes deberán cumplir con las mismas reglas establecidas para el resto de los corredores del evento.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la carrera?

Las personas que obtengan uno de los cupos deberán respetar las normativas generales del evento, que incluyen requisitos de edad y de aptitud física.

En términos de edad, la organización establece que los corredores deben tener al menos 15 años para participar en la distancia de 10 kilómetros. Para competir en las distancias más largas —21 kilómetros o 42 kilómetros— es necesario tener 18 años o cumplirlos antes de la fecha de la carrera.

También será obligatorio contar con carné de salud vigente, certificado de aptitud física o un certificado médico específico para el evento, que garantice que la persona está en condiciones de participar.

¿Qué distancias tendrá la Maratón de Montevideo?

El evento mantiene las tres distancias tradicionales de la jornada:

10 kilómetros

21 kilómetros (media maratón)

42 kilómetros (maratón completa)

Cada corredor podrá elegir la distancia en la que desea competir al momento de inscribirse.

¿Cómo será el recorrido de la carrera?

La Maratón de Montevideo recorrerá distintos barrios de la capital, combinando tramos urbanos con sectores emblemáticos de la ciudad.

El punto de partida y llegada será la explanada de la Intendencia de Montevideo, un lugar que se ha consolidado como el centro tradicional del evento. Desde allí, el circuito conectará diferentes zonas de la ciudad y tramos de la rambla, ofreciendo un recorrido que combina paisaje costero e historia urbana.

Además, los circuitos cuentan con certificación de World Athletics, lo que garantiza estándares internacionales para la medición de las distancias y la organización de la competencia.

¿Qué tipo de corredores participan en el evento?

La Maratón de Montevideo convoca tanto a atletas profesionales como a corredores aficionados. Gracias a su certificación internacional y a la magnitud del evento, la carrera se ha convertido en una referencia dentro del calendario deportivo de la ciudad.

Al mismo tiempo, su formato permite que corredores de distintos niveles participen en las distancias más cortas o más largas según su preparación.

¿Existen otras medidas de inclusión en la carrera?

El evento también mantiene un enfoque inclusivo. En ese sentido, la organización estableció que las personas con discapacidad pueden inscribirse sin costo, como parte de una política orientada a ampliar el acceso al deporte y promover la participación diversa.

Cómo sigue

El próximo paso para los estudiantes interesados será completar el formulario de preinscripción que se habilitará el martes 10 de marzo a las 15:00. Dado que el número de cupos es limitado a 250 lugares, la inscripción estará sujeta a disponibilidad y al cumplimiento de los requisitos establecidos.

Una vez confirmada la participación, los corredores deberán presentar la documentación correspondiente —incluyendo certificado médico y constancia de estudio— al momento de retirar el kit de la carrera. Con ese proceso completado, podrán formar parte de la Maratón de Montevideo 2026 y elegir entre las tres distancias disponibles.

Mientras tanto, las inscripciones generales continúan abiertas a través de Tickantel para el resto de los participantes. Con estas distintas modalidades de registro, la organización busca ampliar la participación en un evento que combina competencia deportiva, actividad recreativa y un recorrido por algunos de los espacios más emblemáticos de la capital.