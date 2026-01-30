Dólar
/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / ENTRADAS GRATIS

Antel habilitó el canje de residuos de aparatos eléctricos por entradas para ver espectáculos de carnaval

Los clientes de Antel que entreguen residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en locales de la empresa recibirán entradas para ver espectáculos de carnaval

30 de enero 2026 - 14:35hs
Antel canjea resíduos electrónicos por entradas para el tablado del Velódromo Municipal, uno de los que funciona todos los días durante la zafra de carnaval, en el Parque Batlle.

Antel canjea resíduos electrónicos por entradas para el tablado del Velódromo Municipal, uno de los que funciona todos los días durante la zafra de carnaval, en el Parque Batlle.

Leonardo Carreño

Los clientes de Antel que entreguen sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en los locales de la empresa (ver la lista de tiendas habilitadas más adelante) recibirán de obsequio entradas para poder observar espectáculos durante la zafra de carnaval de 2026.

Carnaval en el tablado del Velódromo Municipal

Según se informó a El Observador desde la empresa, para obtener una entrada doble para ingresar al tablado del Velódromo Municipal los clientes deberán entregar tres artículos de los que integran la siguiente lista de RAEE:

  • Celulares
  • Cargadores
  • Baterías
  • Módems
  • Tablets
  • Wifi max
  • Cables

Se indicó que existe un tope, que será el canje de nueve artículos por servicio, por lo tanto tres entradas dobles como máximo.

Locales de Antel habilitados

Los locales habilitados para aprovechar el beneficio son las tiendas de Antel en el Mercado Agrícola de Montevideo, Nuevocentro Shopping, Montevideo Shopping, Punta Carretas Shopping, Portones Shopping y Edificio Clientes del Complejo Torre de las Telecomunicaciones.

De esta forma, se expresó, Antel reafirma su compromiso con el manejo responsable de los residuos electrónicos, de acuerdo con la normativa nacional vigente, y con el cuidado del medio ambiente.

Espectáculos para este fin de semana

Tablado del Velódromo Municipal

Viernes 30 de enero

19:30 - LOS ROLIN

20:00 - LA SARA DEL CORDÓN

20:50 - JARDÍN DEL PUEBLO

21:50 - DOÑA BASTARDA

22:50 - ZÍNGAROS

23:50 - FALTA Y RESTO

00:50 - CURTIDORES DE HONGOS

Sábado 31 de enero

19:30 - TABÚ

20:00 - LA NUEVA MILONGA

20:50 - LOS MUCHACHOS

21:50 - LA TRASNOCHADA

22:50 - LOS DIABLOS VERDES

23:50 - QUESO MAGRO

00:50 - LA GRAN MUÑECA

Domingo 1° de febrero

19:30 - CYRANOS

20:00 - A LA BARTOLA

20:50 - UN TÍTULO VIEJO

21:50 - LOS ADAMS

22:50 - PATOS CABREROS

23:50 - DOÑA BASTARDA

00:50 - FALTA Y RESTO

