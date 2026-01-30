Antel habilitó el canje de residuos de aparatos eléctricos por entradas para ver espectáculos de carnaval

Los clientes de Antel que entreguen sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en los locales de la empresa (ver la lista de tiendas habilitadas más adelante) recibirán de obsequio entradas para poder observar espectáculos durante la zafra de carnaval de 2026.
Carnaval en el tablado del Velódromo Municipal
Según se informó a El Observador desde la empresa, para obtener una entrada doble para ingresar al tablado del Velódromo Municipal los clientes deberán entregar tres artículos de los que integran la siguiente lista de RAEE:
- Celulares
- Cargadores
- Baterías
- Módems
- Tablets
- Wifi max
- Cables
Se indicó que existe un tope, que será el canje de nueve artículos por servicio, por lo tanto tres entradas dobles como máximo.
Locales de Antel habilitados
Los locales habilitados para aprovechar el beneficio son las tiendas de Antel en el Mercado Agrícola de Montevideo, Nuevocentro Shopping, Montevideo Shopping, Punta Carretas Shopping, Portones Shopping y Edificio Clientes del Complejo Torre de las Telecomunicaciones.
De esta forma, se expresó, Antel reafirma su compromiso con el manejo responsable de los residuos electrónicos, de acuerdo con la normativa nacional vigente, y con el cuidado del medio ambiente.
Espectáculos para este fin de semana
Tablado del Velódromo Municipal
Viernes 30 de enero
19:30 - LOS ROLIN
20:00 - LA SARA DEL CORDÓN
20:50 - JARDÍN DEL PUEBLO
21:50 - DOÑA BASTARDA
22:50 - ZÍNGAROS
23:50 - FALTA Y RESTO
00:50 - CURTIDORES DE HONGOS
Sábado 31 de enero
19:30 - TABÚ
20:00 - LA NUEVA MILONGA
20:50 - LOS MUCHACHOS
21:50 - LA TRASNOCHADA
22:50 - LOS DIABLOS VERDES
23:50 - QUESO MAGRO
00:50 - LA GRAN MUÑECA
Domingo 1° de febrero
19:30 - CYRANOS
20:00 - A LA BARTOLA
20:50 - UN TÍTULO VIEJO
21:50 - LOS ADAMS
22:50 - PATOS CABREROS
23:50 - DOÑA BASTARDA
00:50 - FALTA Y RESTO