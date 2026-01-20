Dólar
/ Nacional / OPORTUNIDAD

Llamado laboral de Antel ofrece sueldo de más de $ 56 mil y posible 30% adicional: mirá requisitos y cómo anotarse

El período de inscripción para este llamado ya está abierto y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2026

20 de enero 2026 - 13:18hs
Torre de las Telecomunicaciones de Antel
Torre de las Telecomunicaciones de Antel Foto: El Observador.

La empresa de telecomunicaciones estatal Antel abrió un llamado laboral para cubrir dos vacantes en el área de edición y producción de contenidos audiovisuales. Los puestos disponibles se enmarcan en la creación de una lista de prelación para futuros llamados laborales.

Condiciones y salario

El período de inscripción ya está abierto y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2026. Los seleccionados para los cargos trabajarán en Montevideo con una carga horaria de 40 horas semanales. La remuneración inicial consiste en un sueldo base de $37.762, más una partida de alimentación de $19.003, lo que suma un total de $56.765 mensuales. Además, los funcionarios podrán recibir un pago adicional de hasta el 30% de su salario base, dependiendo del cumplimiento de metas individuales, sectoriales y globales. También se contempla una compensación anual, sujeta a la evaluación del desempeño.

Tareas a desarrollar

Los nuevos empleados serán responsables de asistir en la filmación, edición y producción de materiales promocionales relacionados con los contenidos institucionales de Antel. Además, brindarán apoyo en la creación de contenidos para los distintos canales de comunicación de la empresa.

Requisitos para postularse

Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener al menos 18 años al momento del cierre de inscripción.

  • Ser ciudadano natural o legal de Uruguay.

  • Ser estudiante de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con al menos 90 créditos de Udelar o equivalentes de nivel universitario, o estudiante de la carrera de Realización Cinematográfica de la Escuela de Cine (ECU) con todas las materias de primer año aprobadas, o con estudios equivalentes reconocidos por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Cómo postularse

Para participar en el llamado, los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en el sitio web de Antel y enviarlo junto con los documentos requeridos antes del 5 de febrero de 2026 a las 22:00 horas. Los documentos solicitados incluyen:

  • Cédula de identidad vigente.

  • Escolaridad de la carrera de Ciencias de la Comunicación o Realización Cinematográfica.

  • Currículum vitae.

Además, para garantizar la inclusión, se habilitaron cupos destinados a personas trans y afrodescendientes. Las personas trans deberán presentar constancia de haber iniciado o completado el proceso de adecuación de nombre o sexo en documentos identificatorios, o haber solicitado la Tarjeta Uruguay Social Trans.

