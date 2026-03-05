Con un doblete del uruguayo Miguel Merentiel, Boca Juniors goleó a Lanús 3-0: mira los goles

Boca Juniors obtuvo una victoria necesaria e importante en el Torneo Apertura argentino luego de golear por 3-0 a Lanús , que viene de conquistar la Recopa Sudamericana 2025 tras vencer a Flamengo en el Maracaná , en un partido en el que xeneize fue superior en todos los sentidos y que el uruguayo Miguel Merentiel marcó un doblete.

Luego de tres empates consecutivos en La Bombonera ante Platense, Racing y Gimnasia de Mendoza , Boca dio un golpe en la mesa y se impuso con autoridad a Lanús en condición de visitante, para quedarse con los tres puntos, tomar un poco de aire y cerrar la fecha en la sexta posición de la zona A.

El equipo de Claudio Úbeda se notó distinto al de las últimas fechas, y en parte se debe por la inclusión de titular del juvenil Tomás Aranda , quién la fecha anterior ingresó contra Gimnasia de Mendoza y cambió el partido para Boca, aunque no lo pudo reflejar en el resultado.

En la mitad de la cancha, que contó con el regreso de Leandro Paredes desde el inicio acompañado por Milton Delgado y Santiago Ascacibar -autor del primer gol-, el xeneize fue muy superior a Lanús y se lo vio mucho más ágil, preciso, dinámico y muy sólido en defensa.

El juvenil Aranda fue el eslabón que faltaba al equipo para unir a volantes con delanteros. "Está bueno que jueguen esos chicos que les gusta recibir la pelota entre líneas", había declarado Paredes la fecha anterior, haciendo referencia al chico.

Doblete de Miguel Merentiel

Otra de las grandes figuras de la noche fue el uruguayo Miguel Merentiel que, además de marcar dos goles, fue muy importante a la hora de asociarse con Adam Bareiro e incluso retroceder unos metros para juntarse a jugar junto con los mediocampistas.

El uruguayo alcanzó los 53 gritos con la camiseta de Boca y ya le marcó a 29 equipos distintos con el xeneize, siendo el máximo goleador en los últimos tres años y del ciclo Miguel Ángel Russo-Claudio Úbeda. Además, superó a Guillermo Barros Schelotto en la tabla de máximos goleadores del club en este siglo.

Miguel Merentiel Miguel Merentiel celebrando su gol

El primer tanto de Miguel surge tras una buena jugada colectiva sobre la izquierda, que derivó en un pase en profundidad de Lautaro Blanco para Aranda que, exigido, envió el centro al área. Cortó el arquero de Lanús, Nahuel Losada, pero el rebote lo capturó Merentiel, que de cabeza puso el 2-0 parcial, ya que Ascacibar había abierto el marcador.

El tercer tanto y el segundo en su cuenta personal llegó a los 64 minutos del segundo tiempo, cuando Paredes recibió en el mediocampo un pase y de primera con la cara externa lo dejó a Merentiel cara a cara con el arquero. El uruguayo picó el balón por encima de Losada y puso el 3-0 definitivo.

Desde este jueves, el fútbol argentino realizará un paro por cuatro días hasta el domingo, con la consecuente reprogramación de la novena fecha, en protesta por las investigaciones judiciales contra el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.

Boca volverá a jugar por la fecha 10 del Torneo Apertura el próximo miércoles 11 de marzo, cuando reciba en La Bombonera a San Lorenzo de Almagro.