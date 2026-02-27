Lanús hizo historia al ganarle al poderoso Flamengo en Maracaná, en el final del alargue, para levantar la Recopa Sudamericana

El gol de Canale para comenzar la fiesta de Lanús ante Flamengo

Goles del paraguayo José María Canale y el argentino Dylan Aquino en la prórroga dieron a Lanús su primera Recopa Sudamericana , con una victoria 3-2 sobre Flamengo bajo un diluvio en el legendario estadio Maracaná.

Canale marcó en el minuto 118, con un cabezazo en un corner, y Aquino en el 120+2.

Los 90 minutos reglamentarios habían acabado con un triunfo 2-1 para el Mengão, el club con la nómina más lujosa del fútbol sudamericano.

"Jugaba de niño en la PlayStation y decía: ¡un día voy a hacer un gol en el Maracaná!", festejó Canale en declaraciones a la transmisión oficial de TV. "No nos achicamos ante nadie".

TOPSHOT - Lanus' defender #24 Carlos Izquierdoz and midfielder #11 Eduardo Salvio lift the trophy next to teammates on the podium after winning the Recopa Sudamericana second leg final football match between Brazil's Flamengo and Argentina's Lanus at the El festejo de Lanús en el Maracaná Foto: AFP

Penales convertidos por el uruguayo Giorgian de Arrascaeta en el 37 y Jorginho en el 85 llevaron la definición del torneo entre los campeones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana al tiempo extra, después de que Rodrigo Castillo adelantara al conjunto que entrena Mauricio Pellegrino en el 29 tras un grave fallo de los cariocas en la salida.

El equipo argentino también ganó la semana pasada la ida, 1-0, con tanto del propio Castillo.

"Destaco el corazón del equipo", dijo Pellegrino sobre la sorpresa granate. "A veces no se trata tanto de presupuestos y los chicos han dado una lección", aplaudió.

Error y reacción

Una increíble equivocación de Ayrton Lucas en la salida permitió a Lanús tomar ventaja: el lateral izquierdo del Flamengo dio un pase atrás demasiado corto y el arquero Agustín Rossi, adelantado, quedó vendido.

Castillo robó la pelota para marcar a puerta vacía con un misil teledirigido desde unos 40 metros.

El borrón ensució un buen comienzo de los cariocas, que empujaban con ocasiones del colombiano Jorge Carrascal y el ecuatoriano Gonzalo Plata.

El entrenador rubro-negro, Filipe Luís, había revolucionado su alineación. Hizo cinco cambios con respecto al once inicial de la semana anterior, con Danilo, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Samuel Lino y Plata como novedades. El fichaje récord de 42 millones de euros, Lucas Paquetá, se quedaba en el banquillo.

Pellegrino, al contrario, repetía nombres.

Tras la diana de Castillo, la afición del Maracaná expresó molestias con pitos.

Sin embargo, una mano de Ramiro Carrera en el área, tras centro de Guillermo Varela, provocaba un penal que Giorgian de Arrascaeta cobró con éxito.

En la segunda mitad, el Flamengo siguió apretando, pero con pólvora mojada.

"No es cuestión de buscar culpables. Perdimos todos juntos", dijo Filipe Luís en rueda de prensa, evitando cargar la mano por errores individuales.

La entrada de un 9 puro, Pedro, y Éverton Cebolinha fueron sus primeros movimientos. Sin poder destrabar el compromiso, siguió moviendo piezas con los ingresos de Paquetá y, en su regreso tras problemas musculares, Jorginho. Después sería turno de Bruno Henrique.

La insistencia acabó en una nueva pena máxima. Jorginho, un especialista desde los doce pasos, pateó con acierto.

El milagro

En una cancha empozada en la que se hacía difícil jugar, los penales parecían inevitables.

Apareció entonces el testarazo de Canale.

Y con un Flamengo que se lanzó con todo arriba a buscar un gol que evitara su derrota, Aquino aprovechó en velocidad y definió el título.

Es un nuevo fracaso para el Flamengo en un flojo arranque de 2026, tras conquistar en 2025 la Libertadores y el Brasileirão.

"Las expectativas son muy altas y no están siendo cumplidas", lamentó Danilo.

Ya había perdido la Supercopa de Brasil al caer 2-0 contra el Corinthians.

Alineaciones:

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela (Bruno Henrique, 75), Danilo (Léo Ortiz, 92), Léo Pereira, Ayrton Lucas - Erick Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho 64) - Jorge Carrascal (Pedro, 58), Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino (Éverton, 58) - Gonzalo Plata (Lucas Paquetá, 64). DT: Filipe Luís.

Lanús: Nahuel Losada - Tomás Guidara (Gonzalo Pérez, 106), Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich - Agustín Medina, Agustín Cardozo (Felipe Peña Biafore, 96) - Eduardo Salvio (Matías Sepúlveda, 64), Marcelino Moreno (Dylan Aquino, 69), Ramiro Carrera (Lucas Besozzi, 69) - Rodrigo Castillo (Walter Bou, 96). DT: Mauricio Pellegrino.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

AFP