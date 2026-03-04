Preocupación en la selección uruguaya por los viajes de Nández y Darwin Núñez a los amistosos en Inglaterra e Italia; Marcelo Bielsa realizará las reservas el domingo

Marcelo Bielsa y Darwin Núñez con la selección de Uruguay

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , afrontará a fines de este mes los dos últimos amistosos previo al Mundial 2026 , que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Para la fecha FIFA de marzo, el director técnico se enfrenta a un problema , con dos futbolistas uruguayos que compiten Arabia Saudita, Nahitan Nández (Al Qadsiah de Arabia Saudita) y Darwin Núñe z (Al Hilal), quienes a raíz del conflicto bélico que vive Medio Oriente no podrían viajar a Europa.

Uruguay jugará en la fecha FIFA de marzo ante Inglaterra el viernes 27 a la hora 16.45 en estadio de Wembley, en Londres, y luego ante Argelia el martes 31 a la hora 16.30 de Uruguay en el Allianz Stadium de Turín.

Entre domingo 22 y lunes 23 de marzo los futbolistas llegarán a la concentración de Uruguay, en Londres, en donde Bielsa trabajará durante nueve días con los convocados.

El argentino elevará el próximo domingo la lista de reservados para esta fecha FIFA.

Los dos encuentros serán la última instancia que tiene Bielsa para trabajar con los futbolistas previo al Mundial.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y Uruguay debutará el día 15 frente a Arabia Saudita en Miami a la hora 21 de EEUU.

Posteriormente, en la segunda fecha, enfrentará a Cabo Verde, también en Miami el día 21 a la hora 19.

La última jornada de la fase de grupos será ante España, será el día 26 en Guadalajara a la hora 21 de México.