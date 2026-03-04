Dólar
Preocupación en la selección uruguaya por los viajes de Nández y Darwin Núñez a los amistosos en Inglaterra e Italia; Marcelo Bielsa realizará las reservas el domingo

La selección uruguaya jugará el 27 de marzo frente a Inglaterra en Wembley y el día 31 ante Argelia en Turín

4 de marzo 2026 - 18:39hs
Marcelo Bielsa y Darwin Núñez con la selección de Uruguay

Marcelo Bielsa y Darwin Núñez con la selección de Uruguay

Tim Nwachukwu/Getty Images/AFP

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, afrontará a fines de este mes los dos últimos amistosos previo al Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Para la fecha FIFA de marzo, el director técnico se enfrenta a un problema, con dos futbolistas uruguayos que compiten Arabia Saudita, Nahitan Nández (Al Qadsiah de Arabia Saudita) y Darwin Núñez (Al Hilal), quienes a raíz del conflicto bélico que vive Medio Oriente no podrían viajar a Europa.

Uruguay jugará en la fecha FIFA de marzo ante Inglaterra el viernes 27 a la hora 16.45 en estadio de Wembley, en Londres, y luego ante Argelia el martes 31 a la hora 16.30 de Uruguay en el Allianz Stadium de Turín.

Entre domingo 22 y lunes 23 de marzo los futbolistas llegarán a la concentración de Uruguay, en Londres, en donde Bielsa trabajará durante nueve días con los convocados.

El entrenador holandés Dick Advocaat fue fundamental para la clasificación al Mundial.
FÚTBOL

El famoso entrenador que renunció a una selección a 106 días del Mundial 2026 para cuidar a su hija

Uruguay derrotó a Argentina de visitante por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2027
BÁSQUETBOL

Las duras críticas de la prensa argentina a su selección de básquetbol por la derrota de local ante Uruguay por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2027

El argentino elevará el próximo domingo la lista de reservados para esta fecha FIFA.

Los dos encuentros serán la última instancia que tiene Bielsa para trabajar con los futbolistas previo al Mundial.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y Uruguay debutará el día 15 frente a Arabia Saudita en Miami a la hora 21 de EEUU.

Posteriormente, en la segunda fecha, enfrentará a Cabo Verde, también en Miami el día 21 a la hora 19.

La última jornada de la fase de grupos será ante España, será el día 26 en Guadalajara a la hora 21 de México.

